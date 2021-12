El PP de Casado cierra el año como primera fuerza política

El Partido Popular (PP) cierra el año encabezando las encuestas, según un sondeo de DYN para Ultima Hora, un primer puesto al que llegó después de su aplastante victoria en las elecciones autonómicas madrileñas de mayo y en el que aparece consolidado siete meses después, aunque con una mínima distancia sobre al partido de Pedro Sánchez. Así, el PP obtendría, si se celebraran ahora las elecciones entre 119 y 124 diputados (un 27,6% de los votos), mientras que el PSOE lograría entre 101 y 106 escaños (un 25,6% de los votos). La ultraderecha representada por Vox, liderada por Santiago Abascal, sigue su avance y sería la tercera fuerza política con 54-58 escaños y un 16,9% de los votos.

Por el contrario, la formación morada de Unidas Podemos cede terreno y lograría entre 23-26 diputados (un 10,6% de los votos), lejos de los actuales 35 escaños que tiene en el Congreso. El partido naranja (Ciudadanos) liderado por Inés Arrimadas conseguiría una representación testimonia, entre 2 y 3 disputados, apuntalando así su constante retroceso en el espectro político nacional. Los partidos independentistas mantienen sus posiciones en sus respectivo territorios. Así PNV y ERC continuarían ejerciendo su liderazgo en País Vasco y Catalunya respectivamente.

Estimación directa de voto

El PSOE, a pesar de perder terreno, continúa siendo el primer partido en cuanto a estimación directa de voto (un 20,0 %), mientras que el PP si quedaría a 9 décimas (un 19,1 %). Vox con una a estimación del 8,5% sería la tercera fuerza política. Los de Casado encaran el año 2022 limitando su trasvase de voto a un Vox que se consolida como tercera fuerza ante el progresivo debilitamiento de Unidas Podemos (UP) –al nivel ya de la Izquierda Unida de Julio Anguita). El intento de Yolanda Díaz de lanzar un Frente Amplio (sea eso lo que sea en un régimen parlamentario) no parece dar réditos a la formación dirigida por Ione Belarra después de su designación de Pablo Iglesias. No en vano, casi dos de cada tres españoles consideran que la reciente visita de la ferrolana al Vaticano obedece a un interés personal y no a razones de Estado o de gobierno.

Por lo que hace al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es interesante destacar que un 10 % de sus votantes se decanta por opciones que están en el centro (pierde más votantes hacia el declinante Ciudadanos que hacia Unidas Podemos) o la derecha de la formación dirigida por Pedro Sánchez (de igual manera, pierde más votantes que se van a Vox que los que se van al partido morado), todo lo cual parece avalar la idea de que el partido sufre una sangría clara por su flanco diestro. En cuanto a la valoración que los ciudadanos otorgan a la actuación del Gobierno que preside Pedro Sánchez, la nota media en diciembre está en el suspenso, en concreto un 3,9, una décima superior a la valoración del mes de noviembre.

La polémica desatada en Catalunya en cuanto a la implantación de un 25 % de las clases en castellano tras la sentencia del Tribunal Supremo, la mayoría de los encuestados (un 74,5 %) declara que se debe cumplir el fallo judicial del alto tribunal. También, un 44,3 % de los preguntados se declara de acuerdo con que el 25 % de las materias se impartan en castellano. Un 38,3 %, incluso, es partidario de que se incremente la presencia del castellano en el currículum escolar. La pandemia es otra de las cuestiones que preocupa a los ciudadanos, sobre todo desde que el Gobierno tomara la decisión de inocular la vacuna contra la COVID-19 a los niños de entre 5 y 12 años ante el avance imparable de la variante ómicron. La gran mayoría de los encuestados, un 74,1 % está a favor de que los más pequeños reciban los pinchazos para lograr frenar la pandemia. Los preguntados con hijos en este tramo de población (menores de 12 años) también se muestran favorables (un 69,9 %) a la vacunación. Por el contrario, un 20 % de los padres está en contra de que se vacunen a sus hijos. La presencia de estos niños en las aulas también preocupa, pero un 46, 2% de los encuestados está a favor de que acudan presencialmente a las aulas aunque no estén vacunados. Un 51,3 % de padres con hijos pequeños está también a favor.