El ocio nocturno pide no adoptar decisiones precipitadas frente a la COVID

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) ha pedido al Gobierno central y a los autonómicos que no tomen decisiones precipitadas y hagan un análisis riguroso de la situación sanitaria en la Conferencia de Presidentes Extraordinaria, que tendrá lugar este miércoles, para «no repetir los errores del pasado y estigmatizar a las pymes más castigadas hasta ahora». Después de 21 meses y seis olas de la enfermedad, y con toda la información y experiencia acumulada, desde el sector aseguran que resultaría «inconcebible» que se adoptaran medidas «radicales», sin planificar ni anticipar en el tiempo y cuando ya están vendidas más de 300.000 entradas para la próxima Nochevieja.

Por ello, España de Noche ha insistido en que es necesario lanzar un mensaje de prudencia y tranquilidad que permita analizar con rigor los datos epidemiológicos actuales y evitar entrar en una escalada de decisiones «precipitadas y alarmistas», ajenas a la situación actual de la enfermedad en España y «sin tener en cuenta la importancia y el éxito de la campaña de vacunación que se ha desarrollado». Asimismo, el sector del ocio considera fundamental aclarar que la sexta ola del coronavirus, provocada por la nueva variante ómicron se caracteriza por su mayor capacidad de contagio y por la menor gravedad de la enfermedad lo que, junto con el «éxito» de la campaña de vacunación en España explicaría que, en estos momentos, haya el doble de incidencia en contagios pero la mitad de hospitalizaciones y una quinta parte de las víctimas que en las mismas fechas del pasado año.

No obstante, aseguran que estos datos positivos no deben hacer bajar la guardia sobre la necesidad de combatir su transmisión y han subrayado que las administraciones deberían coordinar sus actuaciones a nivel estatal, anticipar sus decisiones siguiendo el modelo portugués y complementar la campaña masiva de vacunación con la recuperación del uso generalizado de las mascarillas, el establecimiento de cuarentenas para los contactos de riesgo, el confinamiento de los no vacunados o un estricto control de las fronteras para poder afrontar con la máxima garantía el control de la sexta ola. «Cualquier actuación dirigida a restringir la actividad de los locales de ocio solo puede estar abocada al fracaso como reconoce la justicia y los datos de las anteriores olas», han señalado desde la patronal, que ha insistido en que restringir la actividad de los locales de ocio solo puede provocar la reactivación de los macrobotellones que, «como ya se pudo comprobar el verano pasado, provocaron los peores efectos de la quinta ola».