Consumo presenta una guía para elegir juguetes no sexistas

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha alertado sobre los juguetes que reproducen el «patriarcado» como aquellos relacionados con el ámbito doméstico y dirigidos a las niñas, durante la presentación este viernes de una 'Guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas'. «Cuando trasladamos a las niñas a través de anuncios que los juguetes dirigidos a ellas son de cuidados, del ámbito doméstico, les estamos diciendo como sociedad, en última instancia, que tienen que encargarse cuando sean adultas de esas mismas tareas, ese mismo mensaje no se les lanza a los niños, de tal manera que se reproducen esos estereotipos, ese patriarcado, esa división de tareas», ha explicado Garzón.

El ministro de Consumo ha intervenido en el acto por videoconferencia ya que se encuentra confinado al haber sido contacto estrecho de un positivo por COVID. La presentación de esta guía se enmarca en la campaña 'Huelga de juguetes', promovida por el Ministerio de Consumo durante esta semana para concienciar contra el sexismo en los juguetes y destacar la importancia del juego en el desarrollo de la infancia. Garzón considera que esta guía puede ayudar a las familias a elegir los juguetes para sus hijos «libres de estereotipos de género» para que los niños y niñas puedan «desarrollar toda su potencialidad». «Se trata de procesos que muchos padres y madres todavía no han asumido pero se puede corregir, muchas veces no se dan cuenta porque no tienen los dispositivos para hacerlo, y esto es lo que tratamos de corregir, hay que proporcionar información para conocer mejor este tipo de consumo y se puedan establecer las mejores decisiones», ha subrayado el ministro, añadiendo que el objetivo tiene que ser «la máxima felicidad del menor».

Durante el acto, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Consumo, la artista audiovisual experta en Comunicación y Género Yolanda Domínguez, ha enumerado algunos de los estereotipos más frecuentes que se observan en los pasillos de las tiendas. En concreto, se ha referido al uso del color «rosa» para las niñas y del «azul» para los niños; la utilización de «diminutivos» para los juguetes dirigidos a ellas frente a los «superlativos» utilizados en los de ellos; o las referencias a «magia» y «moda» para las chicas, frente a las «bélicas» para los chicos.

«Hace 10-12 años las familias no se planteaban que existieran los estereotipos.



Guías como esta sirven para formar. Las familias y los formadores necesitamos ejemplos como este».



En este sentido, la fundadora de 'Malas Madres', Laura Baena, ha destacado que la guía presentada este viernes será «una herramienta estupenda para liberarse de estereotipos» y ha dicho que no se trata de «culpabilizar» sino de «despertar esa conciencia» y pararse a hacer una reflexión sobre lo que se está ofreciendo a los menores. Asimismo, ha invitado a que, además de «empoderar» a las niñas para que puedan ser lo que quieran, astronautas o bomberas, se «empodere» también a los niños «a que puedan ser los cuidadores del mañana».