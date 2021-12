La reivindicación de los profesionales de peluquería y estética de que se aplique una bajada del IVA al 10% en este sector, que han recogido varios partidos en diferentes enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), amenaza con alterar la previsión del Gobierno de que las cuentas públicas para 2022 no se modifiquen en la Cámara Alta y no tengan que volver al Congreso. Así, esta enmienda puede ser determinante en la tramitación de los Presupuestos en el Senado, puesto que, si los socios parlamentarios del Gobierno deciden finalmente avalar esta reivindicación, las cuentas públicas se verían modificadas en la Cámara Alta y tendrían que volver al Congreso, tal y como no quiere el Ejecutivo.

De este modo, este puede ser uno de los puntos que pongan de acuerdo a la oposición con formaciones que han brindado su apoyo al Gobierno, habida cuenta de que ya algunos socios del Ejecutivo, como el PNV o ERC, avalaron esta misma reivindicación en la Cámara Alta. Es más, en septiembre de este año, el PSOE fue el único partido que votó en contra en el Senado de una moción presentada para instar al Gobierno a incluir en los PGE la rebaja del IVA al 10% para este sector. La apoyaron el resto de partidos, entre ellos ERC y PNV y más socios del Ejecutivo. La idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que los Presupuestos pasen por la Cámara Alta sin que se produzca ninguna modificación que obligue a devolverlos al Congreso y, de esta manera, dejarlos aprobados en el Pleno del día 21 de diciembre, algo que ha sido criticado por varias formaciones del Senado. Sin embargo, la amenaza sobre un posible apoyo de los socios del Gobierno a esta enmienda sobre el IVA de las peluquerías puede variar la pretensión inicial del Gobierno de Sánchez y que, en el caso de que finalmente se incluya esta modificación, las cuentas públicas tengan que volver al Congreso para verse el día 28 de diciembre. En cualquier caso, fuentes parlamentarias de distintas formaciones señalan que la inclusión o no de esta enmienda en los Presupuestos será otro capítulo de la tramitación una vez estas cuentas públicas han superado los vetos a la totalidad. Además, algunos partidos siguen negociando con el Gobierno en paralelo a estos Presupuestos. El Senado ya aprobó hace unos meses, con el voto en contra del Gobierno y una mayoría alternativa, una enmienda en la Ley Antifraude para bajar el IVA de las peluquerías al 10%. Sin embargo, la por aquel entonces presidenta de la Cámara y ahora ministra de Justicia, Pilar Llop, resolvió una solicitud de controversia del Gobierno y decidió anular la votación alegando que esta medida afectaba a los Presupuestos de 2021. En este contexto, varios profesionales de peluquería y estética se concentraron este jueves frente al Senado, coincidiendo con el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Cámara Alta, para raparse el pelo como acción reivindicativa para reclamar que se incluya la bajada del IVA al 10% de este sector en el proyecto de cuentas públicas para el año que viene. Se dieron cita medio centenar de profesionales de este sector, que pretendían forzar a los grupos parlamentarios a apoyar las enmiendas parciales para incluir esta reclamación de la bajada del IVA al 10% para este sector, y, de esta manera, añadirlo a las cuentas públicas. Según sus datos, los salones de estética y peluquería con un solo empleado en España han pasado del 33,86% en marzo de 2020, a un 66,22% en la actualidad y la reducción del tamaño de los salones hacia el autoempleo, ya que un 90,8% de los salones tiene tres o menos empleados.