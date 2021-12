La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Gobierno va a ampliar el acceso a la profilaxis pre exposición (PrEP) contra el VIH en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que podrá prescribirse desde los 16 años y para «cualquier persona vulnerable al VIH». «Tenemos un radical compromiso con la equidad. Puedo confirmar que vamos a extender desde ya el acceso a la PrEP a cualquier persona vulnerable al VIH, independientemente de su identidad sexual y de género. Además, podrá prescribirse desde los 16 años. Creo que es muy importante para seguir batallando contra esta enfermedad», ha avanzado durante el Acto del Día Mundial de Acción contra el VIH/Sida, que se ha celebrado este miércoles en el Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio. Darias ha reivindicado que la PrEP, implantada en 2019, "funciona".

«Cuando una medida de nuestra sanidad pública funciona, y ésta funciona, nuestra obligación es seguirla extendiendo hasta llegar al mayor número de personas», ha resaltado. Tal y como ha detallado la ministra, la PrEP "ya es una realidad en todas las comunidades autónomas". "Es algo que es un derecho y los derechos hay que reivindicarlos y exigirlos. La PrEP es una herramienta de prevención eficaz y, por tanto, tenemos que hacerlo", ha insistido al respecto. El doctor Javier de la Torre, facultativo de la unidad de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol y coordinador del Plan Andaluz frente al VIH, ha aplaudido que desde las CCAA están "razonablemente satisfechos" con la implantación de esta pastilla preventiva del VIH. "No ha sido al mismo ritmo, pero todas ya disponen de ella. Es un gran éxito colectivo. Hace dos años, las entidades calculaban que habría unas 17.000 personas potencialmente candidatas a recibirla y, con la pandemia de COVID-19 por medio, tenemos ya 9.000. Aún no podemos saber con certeza cuál es la evolución de estos pacientes. Parece que estamos asistiendo a un descenso, pero aún no tenemos datos", ha remachado.

ACABAR CON EL VIH EN 2030: «UN SUEÑO»

Al margen de este anuncio, la ministra ha dedicado su intervención a reivindicar la histórica lucha contra el virus liderada por las organizaciones sociales. "Quiero compartir con ustedes un sueño, que el 1 de diciembre de 2030 sea el último año que celebremos el Día Mundial del Sida porque hayamos acabado con él", ha afirmado solemnemente. Visiblemente emocionada, la ministra ha recordado a las más de 35 millones de personas que han muerto por sida desde el comienzo de la epidemia, hace exactamente 40 años. En este punto, ha recordado a Darío Jaén, destacado militante y activista LGTB en Canarias, quien falleció el año pasado. "Darío está más vivo que nunca. No les olvidamos, son nuestro motor de lucha constante. Una sociedad que recuerda es una sociedad que avanza y transforma. Eso es lo que quiere este Gobierno: recordar y avanzar. Con esta nueva pandemia, hemos aprendido la misma lección que con la de VIH: nadie estará a salvo hasta que no lo esté gran parte del mundo", ha sostenido. Al hilo, la ministra ha recordado que existe la "responsabilidad" de acabar con el VIH en 2030. "Tenemos que lograrlo, lo vamos a lograr. Ojalá lo podamos ver, para eso tenemos que seguir trabajando. Hemos avanzado mucho, pero 4.000 personas son diagnosticadas cada año, no podemos bajar la guardia porque el virus sigue al acecho", ha advertido. Se trata, según Darias de alcanzar el 95-95-95 para 2026 en España. Es decir, el 95 por ciento de las personas con VIH diagnosticadas, el 95 por ciento estén en tratamiento y al menos el 95 por ciento con carga viral indetectable, es decir, que no pueden transmitir el virus. "Estamos cerca de conseguirlo pero todavía en otros países falta mucho", ha reconocido.

«ACABAR CON EL ESTIGMA»

Otro de los objetivos es del 0 por ciento de estigma y discriminación. "No hay nada peor que recibir el diagnóstico de una enfermedad y, encima, el rechazo de todos", ha lamentado la ministra. En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un vídeo institucional, ha instado a "acabar con el estigma" que sufren las personas con VIH. "Cuando el pasado año se extendió un virus nuevo, nos hizo recordar aquellos momentos de los años 80 llenos de miedo e incertidumbre. Hay un factor diferencial en la historia del VIH, el estigma y la discriminación. Muchos tuvieron que enfrentar, además de a la enfermedad, al odio y la marginación. Debemos seguir avanzando porque hasta que no eliminemos del todo el estigma no eliminaremos el virus", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo.

PLAN DE VIH E ITS

La ministra ha recordado que mañana se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el Plan Estratégico de respuesta al VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que articula alrededor de cuatro objetivos: promoción de la prevención combinada; promoción del diagnóstico precoz, acceso temprano al tratamiento y manejo de la cronicidad; y mejora de la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, Darias ha indicado que la agenda de la presidencia española de la UE en 2023 tendrá al VIH en "un papel protagonista". La directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, ha resaltado que el plan supone "la primera vez que se pone el 2030 como horizonte temporal". A su juicio, uno de los aspectos más importantes es la integración de las infecciones de transmisión sexual, "demasiado olvidadas muchas veces". "Y también la necesidad de invertir y conseguir la prevención primaria, el diagnóstico precoz, el tratamiento y el abordaje de la cronicidad y la mejora de la calidad de vida de todas las personas", ha comentado.

OMS: ESPAÑA ES UN «EJEMPLO» CONTRA EL VIH

El director de OMS Europa, Hans P. Kluge, ha aplaudido la "labor destacable" de España "bajo el liderazgo de Darias, que ha hecho de la lucha contra el VIH una prioridad". "Su Plan Estratégico es un ejemplo para otros países en el cumplimiento de los objetivos 95-95-95", ha observado. En cualquier caso, el máximo mandatario de la OMS en Europa ha alertado de que "40 años tras el primer diagnóstico de VIH, sigue suponiendo una amenaza". "La COVID-19 ha paralizado nuestros progresos para acabar con la epidemia. Pero no podemos permitir que nos arrebaten el futuro que está a nuestro alcance. Tenemos la herramienta para acabar con el VIH en 2030 y que los pacientes tengan vidas más largas y buenas. Pongámonos manos a la obra y vivamos en positivo", ha zanjado. La directora ejecutiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria de Sida (SEISIDA), María José Fuster, ha pormenorizado los resultados de una encuesta sobre cómo ha ido cambiando la percepción del VIH entre los españoles. "Han descendido todos los indicadores de estigma, han disminuido los sentimientos negativos y ha aumentado el conocimiento sobre el VIH y las vías de transmisión. Las intenciones de evitar a personas con VIH han descendido a la mitad, desde el 29 hasta el 17 por ciento", ha explicado. Sin embargo, ha advertido de que "otros indicadores no han cambiado": "El grado de cercanía, es decir, conocer a personas con VIH, permanece tan bajo como en años anteriores". Por último, Fuster ha reclamado a Darias la creación de la Especialidad de Enfermedades Infecciosas. "Es muy importante y sé que estás en ello", le ha dicho a la ministra.