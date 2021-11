El Gobierno ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en las Cortes en 2017 y cuya vigencia caduca el próximo mes de septiembre de 2022. Fuentes cercanas a la negociación de este acuerdo han señalado la buena sintonía entre el Ministerio de Igualdad y la nueva secretaria del ramo del PSOE, Andrea Fernández. La socialista, explican las mismas fuentes, ha trabajado con la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. De hecho, Fernández acompañó a la propia Rodríguez y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la reunión que estas mantuvieron en el Congreso con los grupos parlamentarios para tratar la renovación del Pacto, el pasado 17 de noviembre.

Del mismo modo, han destacado la buena coordinación entre Montero y el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En los encuentros, según han explicado las fuentes, ha habido reuniones e intercambios de documentos con todos los grupos y señalan que la ministra de Igualdad se ha implicado para que el PP estuviera en este acuerdo de renovación. Este acuerdo será materializado este jueves, Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra las mujeres en el Congreso, en un acto al que acuden el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado esta misma mañana su confianza en la renovación del Pacto con el mismo consenso alcanzado en el año 2017 y ha reconocido la disposición del PP para lograrlo. «Me reunido con los grupos de la Cámara y, pese al clima político en otros ámbitos, he visto al PP con absoluta responsabilidad de Estado para poder asumir esa actualización del Pacto», según ha asegurado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Sin embargo, el consenso alcanzado en 2017 no contó con el apoyo de Podemos al texto, que se abstuvo junto con EH Bildu, al considerar que el pacto no tenía ni calendario ni presupuestos para garantizar su ejecución. En aquel momento Vox no tenía representación parlamentaria Sin embargo, los 'morados' sí respaldaron la ponencia del Senado sobre el Pacto de Estado, que se acordó por unanimidad. El objetivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, era hacerlo permanente. También esta misma mañana la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha reconocido que veía a Vox «fuera» de la actualización del Pacto de Estado. «No creo que quieran sentarse», ha señalado, antes de apuntar que el discurso de esta formación está «vertebrado» en que la violencia de género «no existe». En una entrevista a 'El socialista', recogida por Europa Press, Fernández ha puesto en valor la iniciativa de socialistas y morados para renovar este acuerdo, aprobado en 2017 en las Cortes, y ha explicado que han presentado un nuevo dictamen del mismo a los grupos parlamentarios para trabajar en él y blindarlo, tanto el texto como la financiación. En este último punto, ha incidido para señalar que una «correcta financiación» en políticas públicas es lo que permite que esta sea «eficiente» y tenga «éxito».