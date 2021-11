El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) avisa de una estafa telefónica que intenta robar cuentas de WhatsApp ofreciendo una falsa cita para la tercera dosis de la vacuna. Por tanto, si recibe una llamada pidiéndole que conteste a un SMS recibido para inocularse la tercera dosis del fármaco contra la COVID, o le solicitan cualquier tipo de información personal, ignórelo. Se trata de ciberdelincuentes que intentan hackear su teléfono para obtener sus datos bancarios u otro tipo de información sensible.

Estos intentos de estafa se han registrado en varios puntos de España, la mayoría de ellos en Galicia, Murcia y Canarias. Según advirtió en octubre la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), esta estafa intenta secuestrar tu cuenta de WhatsApp mediante una llamada fraudulenta que suplanta a la Seguridad Social, pese a que esta institución no se encarga de la vacunación, como explicamos aquí. La OSI advierte que el estafador llama por teléfono a la posible víctima y le explica que para recibir la tercera dosis tiene que facilitarle una clave que habrá recibido por SMS. Pero este código de verificación en realidad es la clave que pide WhatsApp a cualquier usuario para abrir el perfil de la aplicación en otro dispositivo, y si lo facilitas a otra persona, esta podrá acceder a tu cuenta personal.

Junto a las estafas, se ha extendido también un mensaje viral que alerta sobre el mismo caso falso de las terceras dosis. El aviso circula por WhatsApp y advierte de una llamada del Ministerio de Salud para la tercera dosis de refuerzo. «Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después me piden que les dé un código que me han mandado por SMS (para hackearme el móvil). Les digo que no se lo voy a dar y cortan. Así hackean», alerta. Por su parte, las autoridades sanitarias recuerdan que para la vacunación no se solicitan ningún tipo de datos sensibles ni mucho menos la verificación de un código mediante SMS. Por este motivo, piden a los ciudadanos que no den este tipo de datos por teléfono para evitar estafas.