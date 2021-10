El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a la izquierda de apropiarse del logro del sufragio femenino y, en el 90 aniversario del derecho a voto de las mujeres en España, ha afirmado que «el Partido Socialista», no lo apoyó, sin especificar que el PSOE sí lo hizo.

«El Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino, no hay más que leer el diario de sesiones de la diputada Kent, no hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente radical y popular como (Hilario) Ayuso decir que las mujeres no deberían votar hasta los 55 años», ha afirmado Casado este viernes en Cartagena, en la convención nacional del PP.

Victoria Kent formaba parte del Partido Radical Socialista, que sí voto de forma en contra del sufragio femenino defendido por Clara Campoamor, mientras que el PSOE votó mayoritariamente a favor -no así Indalecio Prieto- en una votación con un 40 % de abstención.

«El líder del Partido Socialista asumió esos postulados en contra de los partidos más moderados o de las mujeres diputadas más liberales como es el caso de Clara Campoamor», ha afirmado en Cartagena Casado. Campoamor formaba parte del Partido Radical de Alejandro Lerroux.

El líder del PP ha afirmado que «esa libertad que se conquistó allá por los años 30» tiene «mucho que ver con las ideas de libertad que muchos años después dieron lugar» a su «familia política».