Reducir al máximo la factura de la luz se ha convertido en uno de los principales objetivos de los hogares españoles. Hay muchos ítems para conseguir economizar la luz, minimizar el recibo y reducir la contaminación lumínica.



Hay opciones que necesitan de una planificación y de una inversión inicial. Sin embargo, desde Endesa explican algunas acciones y pequeños gestos que ayudarán a lograr un notable ahorro.

Consejos

Un correcto control de la temperatura ayuda a mantener a raya la factura de la luz. Con un sencillo termostato programable se puede generar un ahorro considerable en la factura. Tan solo es necesario ajustar la temperatura a las diferentes necesidades: día/noche, fines de semana, viajes, etc.



La temperatura ideal para un hogar oscila entre los 20-23º durante el día y los 15-17º por la noche. Programando el tiempo para que la calefacción salte un poco antes de levantarse o llegar a casa, se consigue optimizar la temperatura del hogar y es suficiente para sentirla confortable.

Cada pequeño gesto cuenta, así que aprovechar al máximo la luz del sol es una de las acciones más rentables. Siempre que la orientación del hogar lo permita, es imprescindible sacar el máximo rendimiento a esta fuente inagotable de luz; por ejemplo, situando las mesas de estudio o lugares de lectura en zonas próximas a las ventanas para ganar luz natural.





A la hora de escoger electrodomésticos hay que tener en cuenta que sean de clase A para conseguir ahorrar luz en nuestros hogares. Elige aquellos con etiquetas energéticas más eficientes, como las A+, A++ o A+++. Aunque suelen ser más caros, a la larga se ahorra en luz, ya que realmente al final de su vida llegan a ser más baratos que otros electrodomésticos más económicos.

Cada vez somos más conscientes de que nuestros hábitos de vida pueden influir en nuestro consumo energético, especialmente cuando son rutinarios y los hacemos casi todos los días. Por ello, es muy interesante saber cuándo es más barato poner la lavadora, una manera con la que puedes conseguir un ahorro en la factura de la luz más que relevante. Las mejores horas para poner la lavadora son las horas valle, desde 00h a 08h de lunes a viernes, y durante todo el día los fines de semana y festivos. Sin embargo, según tu tipo de tarifa puede salirte mucho más barato poner la lavadora a otras horas.



Aunque parezca evidente, otra de las acciones a tener en cuenta para reducir la factura es la de apagar las luces al salir de las habitaciones. Es un consumo de luz innecesario y fácil de evitar. Por supuesto, al salir de casa hay que asegurarse de que todas las luces han quedado apagadas, especialmente si uno va a salir por varias horas o días. Evitar el conocido stand-by o falso apagado es imprescindible para ahorrar energía. Es necesario minimizar el número de dispositivos enchufados constantemente para ahorrar luz en casa y pagar menos en tu factura.



Al igual que los electrodomésticos, optar por las bombillas de bajo consumo ayudará a economizar. Ese tipo de bombillas son una fuente de ahorro de luz inmensa, en comparación con las bombillas tradicionales o incandescentes. La diferencia de precio se verá compensada con su mayor duración y el ahorro de energía: hasta un 50% menos de consumo en las CFL y un 80% en la iluminación LED.

Como se ha dicho anteriormente, cada pequeño gesto cuenta, y a veces las mejores soluciones, son las más sencillas. Un ventilador de techo puede ser suficiente para mantener un confort adecuado. Una ducha templada, en torno a 30º refresca más que una fría (por debajo de 25º).

Un correcta climatización

Con el verano los termómetros marcan temperaturas sofocantes. Empiezan las noches en vela, las duchas continuas y las ventanas abiertas de par en par esperando al aire fresco. Para controlar el calor hay una solución sencilla: activar el aire acondicionado. Pero para evitar como sea que el gasto de energía se dispare, tanto por el bien del bolsillo como por el del medio ambiente, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Lo primero, confiar en un profesional cualificado para que asesore y ayude a decidir lo que más le conviene al hogar.

A la hora de instalar el aire acondicionado hay varios factores que influyen para una correcta climatización, como la orientación, los materiales o el diseño de la construcción. Además, es de vital importancia contar con un buen aislamiento.

Es fundamental que la casa esté bien protegida del exterior; por los mismos resquicios que en invierno se escapa el calor de la calefacción, es por donde penetra en verano, boicoteando a tu aire acondicionado.

Vacaciones

En verano, muchos aprovechan para ir a las segundas residencias pero la factura eléctrica sigue trabajando. Aunque no se utilicen, hay electrodomésticos que siguen consumiendo. Por lo que para evitar sustos es necesario desenchufar todo lo que se pueda: televisión, electrodomésticos, ordenadores, etc. Todos son dispositivos devoradores de electricidad incluso cuando no se están usando. Es el famoso consumo fantasma y puede suponer entre el 7 y el 11% del consumo energético total de la vivienda. Un derroche silencioso que no para por vacaciones.

Pero para ahorrar de verdad, lo mejor es ir directamente a la fuente: quitar toda la luz a través del cuadro eléctrico. Cortando la corriente general se evitará el consumo de electricidad de cualquier aparato y tu contador no se moverá nada de nada hasta tu vuelta.

Para sumarse al cambio y conseguir un mundo más sostenible a la vez que se ahorra en la factura de la luz, siga las recomendaciones y consejos que propone Endesa a través de su página web.