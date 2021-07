AstraZeneca pondrá a disposición de España 20 millones de dosis hasta cubrir con los envíos pactados

AstraZeneca va a continuar poniendo a disposición de las autoridades sanitarias españolas 20 millones de dosis hasta cubrir con los envíos pactados, según ha informado la compañía, que también ha mostrado su compromiso en trabajar de la mano de las autoridades sanitarias para lograr los objetivos de inmunización en España lo antes posible.

Actualmente, la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus es la segunda más usada en España. Además, actualmente la compañía ha suministrado ya 637 millones de dosis en todo el mundo, más del 17 por ciento de las vacunas suministradas.

Y es que, esta vacuna, denominada Vaxzevria y desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ha demostrado en recientes estudios publicados por 'The Lancet', 'New England Journal of Medicine' y 'Nature' su eficacia frente a la variante delta del coronavirus.

La vacuna, según la evidencia compartida por el organismo de salud pública del Reino Unido, Public Health England (PHE), ofrece «altos niveles de protección» frente a la mencionada variante tras la segunda dosis. En concreto, los resultados (que analizaron más de 14.000 casos de la variante Delta entre el 12 de abril y el 4 de junio) demuestran que las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca son efectivas frente a hospitalizaciones causadas por la variante india en un 92 por ciento y sin ningún caso de muerte.

La vacuna, tal y como han recordado desde la compañía, también mostró un alto nivel de efectividad frente a la variante alpha (también denominada Kent) con una reducción del 86 por ciento de las hospitalizaciones y tampoco se notificaron muertes.

El compromiso de AstraZeneca para frenar la pandemia global ha hecho que esté distribuyendo la vacuna sin ánimo de lucro mientras dure la pandemia y a perpetuidad en los países con rentas más bajas. "En AstraZeneca estamos muy orgullosos de haber podido ofrecer en un tiempo récord una de las cuatro grandes vacunas a nivel mundial que están permitiendo a la humanidad luchar y vencer la pandemia. Si hay algo por lo que la compañía ha apostado claramente es por evitar la brecha entre los países con más y menos recursos y contribuir a un acceso equitativo, igualitario y amplio que garantice la distribución y la calidad del producto que llega a todos los rincones el mundo. La pandemia es un problema global y de esta forma global debemos afrontarlo", ha destacado el presidente de AstraZeneca en España, Rick R. Suárez.