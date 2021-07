El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha referido este jueves al exmiembro de Ciudadanos y UPyD y recién nombrado director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, como «un mierda que va a vivir a costa de los españoles, cobrando un sueldo de 75.000 euros al año por no hacer nada».

Así lo ha aseverado el regidor vallisoletano este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, al ser preguntado por varios mensajes que ha publicado a primera hora de la mañana en la red social Twitter en los que ya llamaba «mierda» a Cantó y aseguraba que va a cobrar 75.000 euros por «rascarse los huevos».

Puente ha recalcado que «no es ningún calentón», por lo que no se «corta» y reitera el descalificativo, pero la segunda afirmación descriptiva prefiere no repetirla.

«Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles y a cobrar 75.000 euros al año por no hacer nada», ha apostillado.

El alcalde ha recordado que en su momento se calló cuando, en enero de 2020, cuando su hermana, Sofía Puente, fue nombrada directora general del Ministerio de Justicia, le acusó «de nepotismo, de haberla enchufado».

Óscar Puente ha defendido que su hermana tiene «una trayectoria inmaculada» ya que ha sido «número dos en su carrera fiscal cuando sacó la oposición», que fue directora general del Centro de Formación de Fiscales y Jueces.

Por todo ello, ha considerado que hoy, con el nombramiento para ese cargo dependiente de la Comunidad de Madrid, se revela «quién es este tipo».