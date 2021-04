Darias admite que los empleados del super o del hogar tienen derecho a vacunarse, pero defiende priorizar por edad

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que los empleados de supermercados, cuidados u hogar tienen derecho a ser priorizados en la vacunación contra la COVID-19, pero ha defendido que, por el momento, se siga estableciendo la edad como el criterio principal para recibir las dosis.

Tras ser preguntada por Mertxe Aizpurua, de Bildu, sobre si el Ministerio incluirá a los trabajadores de supermercados, cuidados y hogar como esenciales en la estrategia de vacunación, la ministra ha argumentado que «se está realizando conforme a un proceso exquisito y riguroso, que se sustenta sobre unos principios éticos de protección de personas vulnerables».

«Empatizo con el colectivo que ha citado. Una de las cuestiones de más dificultad es señalar qué colectivo priorizamos ante la llegada de dosis limitadas. Pero el factor de riesgo más importante es la edad, eso es lo que ha priorizado la estrategia. Claro que todos esos colectivos tienen derecho a vacunarse, pero el criterio por edad es lo más justo porque todos tienen legitimidad», ha esgrimido.

Aizpurua, por su parte, ha lamentado que, por ejemplo, los cajeros de supermercados «ya no son esenciales». «Los hemos invisibilizado. No se está protegiendo por igual a todos los que son esenciales. Cajeros y cuidadores del hogar son esenciales para trabajar, pero no para vacunar», ha denunciado.

Fin el 9 de mayo al estado de alarma

Darias también ha insistido en que el Gobierno prevé poner fin el 9 de mayo al estado de alarma por la evolución de la pandemia del coronavirus, por el avance en la vacunación y porque esa situación excepcional «no puede ser permanente».

Darias ha ratificado esa intención en su respuesta en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PNV Josune Gorospe sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pretenda prorrogar finalmente el estado de alarma.

Gorospe ha criticado al Gobierno por su posición «errática» en este asunto ya que cree que ha habido declaraciones en distinto sentido por parte de algunos de sus miembros, y ha dicho que parece que están escribiendo «la crónica de un Gobierno a la fuga de la pandemia».

Darias ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en la intención que ha explicitado su presidente, Pedro Sánchez, para no prorrogar el estado de alarma.

Ha resaltado que las decisiones sobre la pandemia están sujetas en todo momento a la evolución de las circunstancias, pero ha hecho hincapié en que el estado de alarma no puede ser permanente.

Por ello ha explicado que el Gobierno está trabajando duramente junto a las comunidades para que las circunstancias mejoren y el estado de alarma sea innecesario a partir del 9 de mayo.

Darias ha insistido en que hay instrumentos que permiten a las comunidades hacer frente a la situación sin estado de alarma y ha recalcado que España va a estar a partir del 9 de mayo en otro escenario distinto porque parece que la incidencia de los contagios se está estabilizando y porque la vacunación va a seguir dando «un salto espectacular».

La diputada de PNV ha criticado la decisión unilateral de Sánchez de no prorrogar la alarma porque no ha sido consecuencia del diálogo con las comunidades ni con los grupos parlamentarios.

Para Gorospe es lamentable que se añada más desconcierto a una sociedad que está confundida y que cree que lo que necesita son señales de orden.

En consecuencia, ha pedido al Gobierno que, aunque sea en el último momento, recapacite y mantenga, aunque sea durante un breve periodo de tiempo más, el estado de alarma.

«Vacunar, vacunar y vacunar sí, pero prevenir, prevenir y prevenir también», ha añadido antes de considerar que, para ello, hay que controlar la movilidad con seguridad jurídica.