Los contribuyentes ya pueden rendir cuentas con Hacienda, siempre que lo hagan a través de Internet -para hacerlo por teléfono o vía presencial hay que esperar un poco más- y la Agencia Tributaria ha elaborado un vídeo explicativo sobre cómo solicitar el borrador de la declaración de la renta del ejercicio 2020.

Cabe precisar que lo que se realiza es una simulación de la declaración, ya que el contribuyente no tiene que identificarse electrónicamente; se simulan los cálculos, pero no incorpora datos fiscales ni permite la presentación del borrador. Por tanto, el documento que se obtenga no es válido para su presentación.

Lo primero que se debe hacer es hacer click en Renta Web Open simulador. Se debe seleccionar el idioma y cumplimentar los datos identificativos de la unidad familiar y pulsar aceptar.

Posteriormente, se accederá a la ventana resumen de declaraciones y para continuar se puede dar al botón continuar con la declaración. No se pueden introducir datos en la modalidad declaración conjunta. Con las fechas de navegación se puede acceder página a página.

Finalmente, se debe validar y en el resumen de declaraciones se puede conocer el resultado de la declaración. En el caso de que se trate de una unidad familiar de más de un miembro, se puede consultar el resultado de la declaración conjunta o individual y, de este modo, saber cuál es la opción más ventajosa.