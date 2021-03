La madre del niño Gabriel recoge firmas para impulsar una ley que impida que se «mercadee» con su imagen

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz asesinado en febrero de 2018 en Níjar (Almería) cuya búsqueda movilizó centenares de personas durante cerca de dos semanas, ha anunciado este lunes que ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al Congreso que ponga en marcha una ley que prohíba «utilizar y beneficiarse» de la imagen de su hijo en medios digitales, páginas web o redes sociales como reclamo.

«Aunque en este país un niño muerto no tenga derechos, sigue siendo un niño que tiene una madre y que tiene derecho a que le protejan y no le utilicen o mercadeen con él», ha manifestado Patricia Ramírez en una rueda de prensa convocada en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz de Almería, en la que ha mostrado la hoja de firmas y en donde ha invitado a dibujar un «pescaíto» en memoria de Gabriel.

Durante su intervención ha detallado que hace 20 días trató de cerrar los espacios en redes sociales mediante los que se defendía el recuerdo del menor, si bien se ha visto «obligada a salir» de nuevo ante «la crueldad de lo que está pasando» en los últimos días, en los que se ha producido la difusión de su imagen en una plataforma web para «captar adeptos» y «hacer publicidad».

Asimismo, ha trasladado que además de denunciar ante la Policía Nacional y el juzgado de guardia tanto a la web como a su creador, también se ha interpuesto una denuncia a un usuario anónimo que ha facilitado la aparición de un enlace en el que se emplea el nombre de Gabriel para atraer visitas a una página «gore» que muestra fotos de autopsias de otros menores.

«Necesito descansar, pero creo que la única manera de resolver esto que nos atañe a todos y nos dignifica es pedir a nuestros representantes en el Gobierno que redacten una ley que nos proteja de las barbaridades que se cometen en redes sociales, amparados en el anonimato, en plataformas que no están en este país y que están», ha dicho Ramírez en una dura intervención que ha ofrecido con la voz quebrada acompañada por su psicólogo.

En su intervención ha reclamado a los numerosos medios de comunicación que han acudido a la convocatoria el cumplimiento del código deontológico, que ella misma impulsó durante el proceso judicial que acabó con la condena a prisión permanente revisable de Ana Julia Quezada como autora del asesinato. «Creo que tenéis la oportunidad de salvar la sonrisa de Gabriel, que sí se merece que se le salve y se le proteja», ha añadido.

En este sentido, ha desvelado que en los últimos días se ha puesto en contacto con ella una productora para reunirse con ella «de manera urgente» a fin de darle a conocer que «Ana Julia Quezada, última vez que pronuncio su nombre, va a salir a medios de comunicación debido a que su abogado está buscando y negociando con diferentes productoras un documental».

«Aunque los documentales vendan mucho nos fastidian la vida para los restos y ya hemos tenido mucho que pasar y sufrir», ha afirmado Ramírez, quien espera que con esta recogida de firmas se impulse una ley evite que la imagen del menor se emplee para «más tratos degradantes y vejatorios que violan el derecho a su imagen, su honor y nuestra integridad e intimidad».

La madre de Gabriel ha detallado que ha «soportado lo indecible con publicaciones continuas, vejatorias y crueles» hacia la imagen de su hijo y hacia «su derecho a la memoria y el honor». «No me hagáis en general tener que ir casa por casa pidiendo firmas para algo que no debería de pedir y ni siquiera debería de estar ahí», ha añadido tras asegurar que está dispuesta a «sacar los dientes» después de «tres años callada». «Se las verán conmigo en el juzgado, en Europa, en el defensor del menor o donde haga falta»,, ha advertido.

Patricia Ramírez ha detallado que recientemente se ha llegado a utilizar la fotografía de Gabriel por parte de un periódico «pidiendo que si les había dolido la muerte de mi pequeño se suscribiesen a su página» con motivo del aniversario del crimen. «Tenemos un sistema de medios de comunicación y de redes sociales que son capaces de utilizar la crueldad extrema para ganar publicidad, likes y audiencia», ha lamentado.

Fue posteriormente cuando otra plataforma de redes sociales publicó imágenes «macabras de un niño brutalmente asesinado» en las que se decía que era Gabriel, por lo que recibió varias llamadas de familiares y a través de las redes para advertirle de que se habían publicado «las fotos del asesinato de mi hijo» y que «todo el mundo está viendo el cuerpo de mi hijo muerto».

De otro lado, también ha criticado el uso de la imagen del menor con fines políticos con algunos titulares en prensa como «una diputada de Vox compara al pequeño Gabriel con un feto» o por parte de otros dirigentes locales del mismo partido, que fueron apartados por la formación tras haberse dirigido «directamente» a Santiago Abascal.

Ante tales situaciones, la madre ha pedido la ayuda de la sociedad para instar a los poderes públicos un marco legal con el que se «retire todo aquello que hay publicado» del niño y que «desatiende a la ley de protección del menor».

«Jamás me he metido con nadie por coger las fotos de su nacimiento, aunque eran privadas, o con alguien que le ha puesto una canción», ha afirmado a la hora de asegurar que no tiene interés ir contra quienes acuden al recuerdo de Gabriel para representar «buenas acciones».

Patricia Ramírez también ha pedido que se desvincule su propia imagen y la de su hijo del debate sobre la prisión permanente revisable. «Yo no tomo partido por ninguna de las penas, para eso está el Consejo General del Poder Judicial, los letrados y los jueces», ha dicho antes de criticar que de ella misma se ha llegado a asegurar que está «a favor de la pena de muerte».

«Lo que tenga que tener en cuenta de la prisión permanente revisable pende de mi intimidad, no lo haré público y menos vinculando a la madre de Gabriel», ha añadido antes de pedir que no se emplee una fotografía del niño para ilustrar cualquier artículo o disertación sobre este asunto.

La madre de Gabriel ha recordado las reuniones que tuvo con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior e incluso con el presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez, ante la celebración del juicio con jurado «más mediático de España» para que la exposición de las pruebas periciales se efectuara a puerta cerrada.

«Se comprometió no solo a generar una ley que me amparase y evitase que yo tuviera que estar pasando por esta situación sino que ninguna de las víctimas nos viéramos sometidos a este trato vejatorio», ha dicho la madre de Gabriel quien se ve con el «apoyo» de los socialistas para el desarrollo normativo. «Entiendo que por el covid hemos estado muy liados, pero entiendo que puedo contar con ello porque de su palabra personalmente me lo ofreció», ha recalcado.

Del mismo modo, ha agradecido la ayuda brindada por el PP de Almería y al nivel nacional, que «se volcaron conmigo» en el momento de los hechos, cuando recibió la implicación personal del entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido.

«Me han ofrecido su apoyo en esta contienda que tengo claro que forma parte también de la voluntad política de legislar para que no pase nunca más», ha dicho ante el secretario provincial del PP de Almería y presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; uno de los primeros en firmar el documento.

Así, ha asegurado que no ha hablado aún con Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos. «Si me están viendo ahora espero que entiendan que esto es un asunto de estado y que en las redes no todo vale igual que en los medios de comunicación», ha dicho antes de pedir ayuda para ella y para quienes pasan por su situación.