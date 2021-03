El Gobierno no descarta ampliar el estado de alarma más allá de mayo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha descartado este viernes que el Gobierno pueda ampliar el estado de alarma más allá de su vencimiento el próximo 9 de mayo, aunque ha dejado claro que «el objetivo» actual de su departamento es que la incidencia acumulada baje hasta los 50 casos por 100.000 habitantes.

«Tenemos que verlo, ahora en lo que estamos es en bajar la incidencia», ha respondido la ministra tras ser preguntada por la prórroga del estado de alarma. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Darias ha insistido en que, una vez» se alcance esa cifra, se buscará llegar hasta un «escenario de normalidad», cifrado en 25.

Todo dependerá, ha recalcado la titular de Sanidad, del «comportamiento ejemplar de la ciudadanía», fundamental a la hora de «atajar» la COVID-19. «El camino no es mirar hacia atrás», ha señalado Darias, que ha asegurado que dirigentes y ciudadanos deben «aprender de lo vivido».

Preguntada por las discrepancias con la Comunidad de Madrid y con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de las restricciones para Semana Santa, Darias ha repetido que «no se va a parar en quien quiera enfrentar», sino que estará «con quien quiera avanzar». NO CONFRONTARÁ CON AYUSO Y RECUERDA: EL ACUERDO DEBE CUMPLIRSE

En esta línea, la ministra ha señalado que el acuerdo del Consejo Interterritorial que establece que las autonomías deben permanecer cerradas durante los siguientes festivos ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de este viernes «para que tenga mayor eficacia».

Así, Darias ha destacado lo que considera «un gran acuerdo» al que solo se ha opuesto la propia Ayuso, para recordar que su cumplimiento es «obligado». Por ello, ha instado a los ciudadanos a quedarse en su territorio para «contribuir» a doblegar la curva.

Por otro lado, la responsable de Sanidad se ha referido a la vacuna de AstraZeneca y a los eventos tromboembólicos reportados en algunos países europeos. «Es segura, para nosotros de la máxima fiabilidad», ha sostenido Darias, que ha explicado que España se adhiere a la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) que ha instado a seguir con su inoculación.

En este contexto, Darias ha recordado que la propia EMA ha indicado que no existe una «relación causal entre los eventos trombóticos y la vacuna en sí». «Prudencia, tranquilidad. Máxima vigilancia, pero tranquilidad», ha pedido.