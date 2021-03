La crisis de AstraZeneca en Europa aplaza la decisión de España de aplicarla en mayores de 55 años

El plena crisis europea por la vacunación con AstraZeneca y sus posibles efectos secundarios, la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha decidido este jueves mantener, por el momento, la recomendación de usar este fármaco solo en menores de 55 años.

Los expertos españoles decidieron a principios de febrero no aplicarla a mayores de 55 años a pesar de que tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dado el visto bueno para inocularla a cualquier persona mayor de 18 años. España decidió no aplicarla a toda la población, ya que en los ensayos clínicos de este medicamento no había participado suficiente población mayor de 55 años.

La decisión de mantener la vacuna en menores de 55 años llega el mismo día que varios países europeos han anunciado que paran la vacunación con AstraZeneca para investigar un evento de trombosis. Dinamarca, Noruega e Islandia ha parado de forma total la vacunación, mientras que Austria, Letonia, Estonia, Lituania, Italia y Luxemburgo ya habían decidido suspender la administración de un lote, tras detectar dos trombos graves.