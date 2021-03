Puigdemont recurrirá el suplicatorio ante el Tribunal de Justicia Europeo

El expresidente catalán Carles Puigdemont anunció este martes que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad a él y sus exconsellers, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El Parlamento Europeo votó a favor de levantar la inmunidad de Puigdemont por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, mientras que los suplicatorios de Comín y Ponsatí salieron adelante por 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, abriendo así la puerta a reactivar las euroórdenes contra ellos.

Puigdemont aseguró que aún están preparando el recurso ante el TJUE y abrió la puerta a que pidan medidas cautelares contra el levantamiento de su inmunidad, si bien reconoció que normalmente «no se admiten».

En su opinión, el TJUE es «el único que puede restaurar el daño que se le ha hecho a la democracia europea por razones estrictamente políticas».

El expresidente catalán dijo también estar pendiente de la posible cuestión prejudicial que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, presente también ante el TJUE, a raíz de la decisión de la justicia belga de no entregar a España al exconseller Lluís Puig, alegando que el alto tribunal no era el competente para dictar la euroorden y que no se habría respetado la presunción de inocencia.

Ese eventual dictamen de la Corte de Luxemnburgo afectaría a las euroórdenes que pesan contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Más allá de la batalla judicial que se abre ahora, Puigdemont, aseguró que «con una derrota aritmética podemos obtener una victoria política, que nos permite avanzar este debate y el conocimiento de conflicto catalán y apoyo que teníamos hasta hoy en causa”, en el sentido de internacionalizar la cuestión catalana.

Y señaló que «no hay sorpresas» en el voto en contra del levantamiento de su inmunidad de los diputados de Unidas Podemos, mientras apuntó a la «falta de coherencia» del PSOE después de que, recordó, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiera desjudicializar la política.

Y en este sentido espetó a Sánchez si «se siente cómodo con el voto de VOX», que también se pronuncio a favor del suplicatorio.

Preguntado por si se sienten cómodos con el apoyo de varias formaciones de ultraderecha, como la de Marine Le Pen, a su postura en el voto, Puigdemont replicó que «la ultraderecha más decisiva en este asunto es la de Vox» y planteó «cómo se sienten» la justicia española o el Gobierno «yendo de la mano» con esta formación.

También Comín reconoció que era «difícil» que hubiesen podido ganar la votación del suplicatorio, pero aseguró que «hay una cierta victoria política por haber puesto el conflicto catalán en el centro del debate de este parlamento».