PP y PSOE discrepan sobre el escollo de Podemos en el CGPJ

El PP ve cerca el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que el PSOE ha aceptado dejar a Podemos fuera de las negociaciones, algo que niega la formación morada y que matizan los socialistas: el Gobierno negocia en nombre de la coalición.

Sea cual sea la realidad, ambas partes ven próximo el acuerdo, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha decidido aparcar los nombramientos de cargos judiciales que iba a realizar este jueves el pleno, a la espera de un pacto.

Ya tomó esa decisión en dos ocasiones el año pasado, pero entonces no fructificó ningún acuerdo, y el CGPJ superó en diciembre los dos años en funciones. El rechazo a que Podemos participe en las negociaciones no es nuevo.

Pacto en 2008

El pacto cerrado en 2008 para renovar el CGPJ, que acabó saltando por los aires, fue también fraguado entre el PSOE y el PP y luego los socialistas negociaron en paralelo con Podemos, que asumió como propios varios de los candidatos sin conseguir que entrara en ese órgano Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En una entrevista en la cadena Cope, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que el PSOE ha aceptado sus condiciones y Podemos «está al margen de cualquier negociación» y «no va a estar» ni va a «tener personas» en el órgano de Gobierno de los jueces.

Éste es para Egea «el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia», ya que «el pirómano no puede elegir al bombero».

Desde el PSOE, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, instó al PP a un acuerdo «sin chantajes ni vetos» y aclaró que los negociadores del Gobierno representan tanto a los socialistas como a su socio de coalición, Unidas Podemos.

«No sé por qué ha mentido (el PP) pero ha mentido», fue la respuesta del portavoz Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien tachó de «noticia falsa» que su formación vaya a quedar excluida de las negociaciones. A su juicio, una posibilidad es que los ‘populares’ expresen esa posición «para sabotear» la negociación o porque «tiene miedo de que Vox le acuse de ser la ‘derechita cobarde’».

«Tontos no somos. Podemos no ha salido de la negociación», aseguró en rueda de prensa el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé tras denunciar «el nuevo pacto de la ignominia» entre el Partido Popular y el PSOE. Este partido, tercera fuerza parlamentaria, no ha mantenido ningún contacto político en torno al CGPJ; «Todos saben que Vox no se va a sentar a chalanear los puestos», recalcó Buxadé.

Tampoco está en las negociaciones Cs, convencido asimismo de que el PP «está mintiendo» a los ciudadanos cuando asegura que los socialistas han aceptado excluir a Podemos.

Ocho vocales exigen a Lesmes que continúe con los nombramientos

Ocho vocales del CGPJ exigieron a su presidente, Carlos Lesmes, que incluya en el orden del día del pleno previsto para este jueves los nombramientos de cargos judiciales, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Este grupo de vocales presentaron una petición formal recordando que los artículos 35 y 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial establece que si al menos cinco vocales solicitan la discusión de un asunto debe incluirse en el orden del día. En este sentido, Carlos Lesmes estaría obligado a incluir finalmente en el orden del día de la sesión plenaria del jueves el debate sobre los nombramientos.