Simón rechaza, por ahora, crear un pasaporte COVID-19

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rechazado que, por ahora, se vaya a crear un pasaporte de vacunación Covid-19, señalando de que antes de implantarlo hay que hacer «mucho trabajo de fondo».

Simón se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, haya asegurado este lunes que se utilizarán los corredores turísticos, incorporando el certificado de vacunación «como elemento de movilidad segura».

Además, Maroto ha informado de que se está trabajando dentro del Gobierno y en el seno de la UE y de la OCDE, liderando una iniciativa para poder adoptar protocolos comunes y que genere la confianza que necesitan los viajeros para recuperar viajes seguros.

«Esto es una cosa que tenemos en mente desde hace mucho tiempo y, de hecho, ya se piden pruebas PCR e, incluso, de antígenos. No obstante, y respecto a la vacuna, no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo puesto que requiere mucho trabajo de fondo», ha zanjado Simón.

Un caso de la variante nigeriana en España y 898 casos de la británica

Simóm también ha confirmado que en España ya se ha detectado un caso de la variante nigeriana del coronavirus en España y se han secuenciado y confirmado 898 casos de la británica. En un informe publicado este lunes, el Ministerio de Sanidad establece que hay hasta siete variantes del coronavirus de interés en España y que, hasta la fecha se han confirmado 916 positivos de estas nuevas cepas. Actualmente, según las autoridades sanitarias, las de mayor importancia son la B.1.1.7 (británica), la B.1.351 (sudafricana) y la P.1 (brasileña).

Sin embargo, en el 'Informe sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras variantes de interés', el departamento que dirige Carolina Darias también recoge la importancia de otras dos del Reino Unido, la californiana y la de Río de Janeiro. En este sentido, Simón ha explicado que ya se han secuenciado seis variantes sudafricanas y que se están analizando otros seis casos que también podrían ser de esta variante y que están asociados a viajeros que han llegado a España desde Tanzania y que han infectado a, al menos, a tres contactos cercanos, los cuales están en seguimiento. Asimismo, prosigue, se han detectado casos esporádicos de otras variantes, aunque todavía no se sabe qué implicaciones pueden tener para la salud pública.

Respecto a la variante británica, Simón ha señalado que no se está extiendo «tan deprisa» como esperaba, gracias a que España está en fase de descenso de contagios del coronavirus por las medidas implantadas por las comunidades autónomas. «La evolución era de un incremento de 1,5 y dos veces a la semana, pero está siendo más lento y es una buena noticia, aunque no se puede descartar una posible infraestimación», ha enfatizado.

La relajación «excesiva» puede poner en peligro la presión asistencial

Por otra parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha avisado de que una relajación «excesiva» de las medidas para frenar el coronavirus puede poner en peligro, de nuevo, la presión asistencial. Ha señalado que si se relajan determinadas medidas y no se acompaña con una intensificación de las que están vigentes, se corre el riesgo de que vuelvan a aumentar los casos de contagio del virus y, por ende, vuelva a haber un repunte de ocupación de camas hospitalarias y de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El Ministerio de Sanidad ha notificado 20.849 casos de Covid-19 este fin de semana, de los cuales 1.614 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.986 del pasado viernes. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 3.153.971 personas en España.

Además, la tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 252,19 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 294,71 del viernes. «Seguimos teniendo incidencias altas, por lo que la experiencia que tenemos de las olas epidémicas previas nos hacen que no podamos bajar la guardia. Una relajación excesiva de algunas medidas puede hacer que tengamos incrementos que puedan suponer un problema grave a nivel asistencial», ha apostillado.