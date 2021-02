Willy Bárcenas canta a su madre a las puertas del juicio por la 'caja b'

Willy Bárcenas, líder del grupo pop Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, ambos actualmente en prisión, es el autor de la canción 'Mamá', que cierra su último disco publicado este viernes y en el que canta frases como «es inútil llorar, mejor luchar a muerte».

La publicación de la canción se produce a tres días del inicio del juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional contra su padre y el ex gerente del partido, Cristóbal Páez, entre otros, por las obras de la reforma de la sede nacional de los 'populares' con dinero procedente de la presunta 'caja B' del partido.

También coincide en el tiempo con el escrito que Bárcenas remitió esta semana a la Fiscalía Anticorrupción y que podría dar un vuelco al caso, en el que el extesorero afirma que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de esa caja 'b' del partido «sin saber» que él conservaba una copia.

«Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para tí», comienza Willy Bárcenas cantando, para añadir «voy a tener que abrir la boca, me duele más, No asumo la derrota».

Desde el entorno de Bárcenas se venía especulando con que el antiguo tesorero del PP podría «tirar de la manta» tras el ingreso en prisión de su esposa Rosalía el pasado 8 de noviembre para cumplir la pena de 12 años y 11 meses de prisión que se le impuso en el juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel».

De hecho, en su misiva a Anticorrupción Bárcenas señala expresamente que en su primera declaración en julio de 2013 ya puso de manifiesto su colaboración con la Justicia, aunque no fue todo lo amplia posible por recomendación de su entonces abogado. No obstante, esta postura cambió en su siguiente declaración sobre la investigación de los denominados 'papeles de Bárcenas' porque «con ingenuidad», confío en la «promesa» que, según dice, se le hizo llegar a través de «un intermediario».

El compromiso sería que el extesorero 'popular' y ex senador «guardaba silencio» y no «manchaba el nombre» del PP a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en la cárcel tras el dictado de la sentencia por los primeros años de la trama Gürtel. «El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión, me hizo creer, inocentemente, en la promesa», admitía en su misiva.

En su canción, Willy Bárcenas parece compartir el desencanto de su padre cuando señala «esta canción y este final, no tocan, pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas».

La canción añade: «Hoy voy a seguir por ver esos momentos que quedan por vivir, te recordaré si miro cada noche tu foto en la pared. Es inútil llorar, mejor luchar a muerte. Yo te quiero, mamá».