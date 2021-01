Illa asegura que no gobernará con nadie que «tenga por objetivo la independencia»

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que no formará gobierno con nadie que «tenga por objetivo la independencia».

«Con formaciones que tengan por objetivo la independencia no me veo colaborando», ha subrayado el exministro de Sanidad en una entrevista de El Periódico.

Illa ya ha manifestado su voluntad de replicar la coalición de gobierno que socialistas y Podemos acordaron para liderar el Gobierno central y aunque ve difícil que comunes y socialistas catalanes alcancen la mayoría absoluta recuerda que PSOE y Podemos tampoco la tienen en el Congreso.

«Lo que digo es que en España hay una fórmula que está funcionando y tampoco tiene mayoría. Y aquí es la fórmula que veo con más simpatía y no la descarto», ha defendido.

El candidato ha asegurado que lo que no hará será emular la trayectoria de la líder de Cs, Inés Arrimadas, que consiguió ganar las pasadas elecciones del 21 de diciembre de 2017 pero no optó a la investidura.

«Lo que no haré, si gano las elecciones, es no optar a formar Gobierno, como hicieron otros que en algún momento quizás despertaron esperanzas para alguna gente de Cataluña. Pero se fueron. Yo vuelvo para ganar las elecciones y formar Gobierno», ha expresado.

Preguntado por su receta para superar el conflicto político en Cataluña, ha argumentado que los socialistas apuestan por «fomentar el reencuentro» en lugar de la división.

«El presidente del Gobierno de España está practicando es diálogo, pero necesita aquí a alguien que se ponga manos a la obra», ha expresado una de las figuras que ha representado al Ejecutivo central en la mesa de diálogo entre gobiernos para superar ese conflicto.

Sobre un eventual indulto a los impulsores del 1-O encarcelados, ha defendido que «nadie debe tener privilegios, pero tampoco prejuicios». «Estas personas tienen derecho a que se tramite el indulto y estaremos a lo que resulte de ese proceso», ha garantizado, y ha recordado también que la reforma del delito de sedición del Código Penal es un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.