Los médicos piden que el nuevo ministro haya estado en primera línea frente a la COVID

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha calificado con un «aprobado raspado» la gestión de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, cargo que abandonará este martes para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas, y ha pedido que su sucesor haya estado en primera línea en la lucha frente a la pandemia de la COVID-19.

En declaraciones a Europa Press, Romero ha explicado que, si bien la labor realizada por Illa durante la pandemia tendría que haber obtenido una nota de «mínimo un bien», aunque se necesitaría haber logrado un «notable alto», su «aprobado raspado» se debe a que se ha encontrado una situación sanitaria como no se había conocido en 100 años y a que cuando juró el cargo el Ministerio de Sanidad estaba «totalmente desmantelado».

Además, prosigue, al estar transferidas las competencias a las comunidades autónomas, el departamento ministerial tenía «poca o ninguna experiencia» en la compra de material y fue con el decreto de alarma cuando se tuvo que poner al mando de la misma en un momento en el que «no había nada». «Hay que tener en cuenta la acción a la que se ha enfrentado Illa y con los medios que en ese momento había», ha señalado Romero, para destacar también, a nivel personal, la «dedicación y esfuerzo» del ministro a lo largo de la pandemia.

Ahora bien, pese a ello, Romero ha reconocido que al colectivo médico ha habido muchos aspectos de la gestión de Illa que «no les ha gustado» como, por ejemplo, que lo que empezó siendo una relación de comunicación «fluida», pasó a la «no participación de las profesiones sanitarias», a pesar de que todos han pedido reiteradamente colaborar en la toma de decisiones «por muy difíciles que fueran».

«Eso ha sido una pérdida de oportunidad», ha recalcado, tras lamentar que no se haya realizado una evaluación para aprender de las medidas que se tomaron en la primera ola, ya que «muchas no fueron las más acertadas». «Esta evaluación no está ni se le espera y esto podía haber mermado alguna de las actuaciones que hemos puesto en marcha en la segunda y tercera ola», ha recalcado.

Además, el presidente de la OMC ha criticado que Illa tampoco se haya dotado de un comité de expertos consensuado entre las fuerzas políticas y el entorno profesional, aunque ha puntualizado que los especialistas que trabajan en el Ministerio de Sanidad y en las consejerías son titulados. «Era muy importante dotarse, ante tanta incertidumbre, de un comité de expertos reconocido y reconocible que asumiera la responsabilidad del conocimiento y de la evidencia cuando la hubiera», ha argumentado.

Dicho esto, Romero ha asegurado que es una «mala noticia» que Illa vaya a abandonar el Ministerio de Sanidad porque, a pesar de que cuando llegó tenía un importante desconocimiento del sector, durante «muchos» meses ha tenido, «como todos», que aprender del coronavirus y de su gestión. «Perder esa expertez que da la responsabilidad de un cargo y el tiempo es una mala noticia para la gestión de la pandemia», ha sentenciado.

Por todo ello, Romero ha pedido que el próximo ministro conozca el sector sanitario y que el Ministerio de Sanidad deje de ser una cartera para el «interés político» y sea para el «interés de todos». «Ahora más que nunca necesitamos a una persona que conozca el sector sanitario y, a ser posible, que sea una persona que haya estado en la gestión de la crisis pandémica o, por lo menos, muy encima de la crisis y que conozca este tema», ha dicho.

Finalmente, ha pedido a las personas que han estado en primera línea de la pandemia que den un «paso adelante» para llevar la gestión de la misma. «En las consejerías de salud se ha vivido a pie de obra las dificultades. Las profesiones sanitarias veríamos muy bien que el próximo ministro viniera de un entorno que haya estado en primera línea de pandemia y, sino es posible, que sea un conocedor experto del entorno de la salud pública, gestión sanitaria y asistencial», ha zanjado.