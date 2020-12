Ayuso desea que 2021 sea el año de la esperanza, con Madrid a la cabeza

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que 2021 será "el año de la esperanza" en el que Madrid seguirá "a la cabeza y, sobre todo, al servicio de España", como motor económico y comunidad solidaria, "la segunda casa de todos y la primera en la lucha por la Constitución y la libertad".

En su mensaje de fin de año, pronunciado delante del monumento a la Libertad, en Móstoles, y emitido esta noche por Telemadrid, la presidenta ha afirmado que 2020 ha sido el año "del dolor y de la incertidumbre, en que hemos luchado por la vida y la libertad".

Ayuso ha deseado que 2021 sea el año "del trabajo y la esperanza" en el que el conjunto de los ciudadanos pueda "recuperar la prosperidad" anterior a la pandemia.

"Nuestras esperanzas están puestas en los meses a partir de la primavera del nuevo año, y sabremos estar a la altura. Hasta entonces, seamos aún prudentes y sigamos luchando", ha dicho la presidenta.

Desde el sur de Madrid, esforzado y trabajador, y delante de una escultura que simboliza la Libertad, damos la bienvenida al 2021. Como dice: "No hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente como los españoles". Feliz Año Nuevo.

Ayuso ha recordado a las personas que han fallecido, a quienes han cerrado negocios, a los autónomos "que afrontan subidas de cuotas mientras acumulan facturas y promesas sin cumplir", o a los menores de 25 años, que sufren niveles de paro cercanos al 40%.

También ha dicho que le preocupan la Cañada Real o los menores no acompañados (menas), "pero no para instrumentalizarlos políticamente, sino que me preocupa el problema en su integridad: las vidas en juego, la pobreza, la educación, los delitos, los ciudadanos afectados dentro y fuera".

La presidenta ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios, de los maestros, empleados de la limpieza y demás trabajadores "de cualquier edad y condición", o a los alcaldes de los municipios "que supieron asistir personalmente a sus conciudadanos, con cariño, entrega e imaginación".

Con respecto a la pandemia, Ayuso ha afirmado que la Comunidad de Madrid fue la primera en reaccionar "con numerosas iniciativas que fueron criticadas y objeto de burlas, para, a los pocos meses, quizá cuando ya era tarde para otros, copiarlas punto por punto".

"Madrid fue la primera en cerrar, la que primero presentó un plan educativo -que ha sido, además, un éxito-, la primera en abrir un hospital de emergencias (Zendal) en tiempo récord, la primera en colaborar con el Gobierno central, pero también la que ha sido crítica cuando no se ha defendido la Constitución española, que se ha querido cambiar por la puerta de atrás", ha dicho Ayuso.

La presidenta ha destacado cómo Madrid ha marcado hitos en construcción de hospitales, en crecimiento económico con el PIB más alto de España, en atracción de más del 80 por ciento la inversión extranjera, en crecimiento y transformación del turismo de calidad, en reducción del paro, de la economía sumergida, en alcanzar la mayor libertad y calidad educativa, o en promover el transporte público.

Ayuso ha citado la expansión del Metro de Madrid desde 1983 y ha recordado que su Gobierno prevé ampliaciones de la línea 3 para que llegue a Metrosur, y de la línea 11, que conectará los barrios del sur con los intercambiadores más importantes.

También ha recordado el impulso a la Ley de garantía de la unidad de mercado, "con la que hacemos España: reconocerá licencias y titulaciones de cualquier rincón del país, permitiendo que losempresarios que vengan a Madrid desde otras regiones lo hagan con total libertad y respaldo administrativo".

Y ha destacado la próxima llegada de la fibra óptica a todos los municipios rurales, las obras del proyecto Arco Verde, un anillo completo de fauna y vegetación de 200 kilómetros que conectará 26 municipios, o el nuevo Programa de Inversión Regional para el próximo lustro.

Ayuso se ha referido también al proyecto Madrid Nuevo Norte como "el más ambicioso del sur de Europa" que en los próximos años "cogerá gran velocidad".

La presidenta ha afirmado además que "Madrid es hoy sinónimo de libertad, servicios públicos, impuestos relativamente bajos, seguridad jurídica, vocación española, europea e hispanoamericana, innovación, creatividad, patrimonio histórico, artístico y natural, de excelencia educativa".