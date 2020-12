Sanidad defiende registrar quién no se pone la vacuna: «Puede ser de interés para analizar las causas»

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha defendido la decisión del Ministerio, recogida en Estrategia de vacunación frente a la COVID-19, de registrar en la base de datos a las personas que se nieguen a ponérsela con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.

«Registrar el rechazo a la vacunación puede ser de interés sobre todo para ayudarnos a analizar las causas que pueden provocar el rechazo en determinados grupos de población y poder insistir en las campañas informativas y de divulgación que sean necesarias para explicar el beneficio de las vacunas», ha explicado Calzón en rueda de prensa, acompañada por la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, para valorar la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech en Europa.

En este sentido, la secretaria de Estado ha insistido en recordar a las personas que se niegan a vacunarse las bondades de la vacunación. «Es importante recordar dos aspectos: Uno, ninguno somos inmunes. Dos, el concepto de vacunación es un gesto solidario». Por ello, ha instado a los ciudadanos pensar en su papel como eslabón dentro de una cadena de contagio. «Debemos detener la transmisión», ha reclamado.

El número de españoles dispuestos a vacunarse inmediatamente de COVID-19 ha aumentado a 40,5 por ciento, según los resultados del Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), frente al 32,5 por ciento que mostraba su disposición a recibir la vacuna en cuanto fuera aprobada en la encuesta de noviembre.

Según las cifras del CIS, publicadas este lunes, un 28 por ciento de la población española, sin embargo, se niega en rotundo a inmunizarse por el momento. Un 16,2 por ciento, en cambio, sí se muestra a favor pero solo en el caso de que tenga «garantías», esté «probada» y sea «fiable».

La Directora de la Agencia española del Medicamento, María Jesús Lamas

La nueva cepa modifique la efectividad de la vacuna o de los test

La directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han señalado que la nueva cepa del virus del COVID-19 identificada en Reino Unido no debería modificar la efectividad de la vacuna de Pfizer y BioNTech o los test diagnósticos.

En rueda de prensa este lunes para valorar la decisión de la Comisión Europea de aprobar la primera vacuna contra el coronavirus, Lamas ha señalado que «no necesariamente» las variaciones del virus «van a implicar modificación de la efectividad de la vacuna», tal y como ha afirmado el organismo regulador europeo.

«No necesariamente las variaciones van a implicar modificación de la efectividad de la vacuna. Las vacunas están dirigidas a la proteína S, y ninguna variación ha tenido cambios significativos en su estructura», ha explicado, detallando que no será necesario realizar un ensayo clínico para comprobar si afecta a la vacuna de Pfizer, sino únicamente «pruebas de laboratorio».

Lamas ha avanzado que en las «próximas semanas» se podrían tener resultados de si, finalmente, esta nueva cepa altera la efectividad de la vacuna o no. «Hay que caracterizarla y enfrentarla a sueros neutralizantes y comprobar si esa capacidad se mantiene con esta variante igual que en otras anteriores», ha resaltado.

Calzón ha añadido que la aparición de esta cepa «pone sobre alerta la necesidad de incrementar el esfuerzo de secuenciación genómica». «Estamos especialmente expectantes. Vamos a seguir desde el Centro Nacional de Epidemiología y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias con especial atención todo lo que esté relacionado con esta nueva variante en todos los sentidos», ha detallado.

Según ha esgrimido, «parece que en principio esta nueva cepa no debiera afectar mucho» a la efectividad de la vacuna. «Hasta el momento, dado que la mayoría de test antígenos se basan en la proteína S, no se verían afectados por esta variante», ha asegurado Calzón. «Y en cuanto a la eficacia de la vacuna, aunque todavía es prematuro, los datos que existen nos apuntan a que no se ven afectados al enfrentarlos a sueros neutralizantes», ha concluido.

La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, ha afirmado este lunes que «por el momento no hay pruebas» de que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 no funcionará contra la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido. «Por el momento podemos decir que no hay pruebas que sugieran que esta vacuna no funcionará contra la nueva variante. Pero estos son temas que deben ser evaluados científicamente», ha señalado Cooke en rueda de prensa virtual.

Lamas ha defendido rotundamente, al igual que la EMA, que «los beneficios superan a los riesgos, por eso se concede autorización condicional» «Hay datos sólidos y suficientes para dar una evidencia de la calidad y eficacia de esta vacuna», ha agregado. Dentro de este tipo de autorización, Lamas ha recordado que, como tal, las compañías deberán presentar «informes mensuales de seguridad» de la vacuna.

«Cada 15 días presentaremos un boletín con todas estas novedades. Podremos en marcha estudios para, con las bases de datos de 80 millones de historias clínicas, saber las reacciones adversas que vayan apareciendo y establecer una relación causal con la vacuna, si la hubiera», ha añadido al respecto.

En este tiempo de aplicación real de la vacuna también se va a estudiar algunas de las incógnitas que presenta, como su respuesta en embarazadas, cuánto tiempo dura la inmunización, su eficacia en personas inmunodeprimidas o cuánto protege de desarrollar una enfermedad grave. «Lo que hemos visto hasta ahora es que protege de enfermedad, pero no hay un número suficientemente de graves en los ensayos para saber cuánto ha protegido», ha destacado Lamas.

En el caso de las embarazadas, tal y como ha explicado este lunes en rueda de prensa la EMA, se tendrá que analizar caso por caso: «Los estudios en animales no indican riesgo de toxicidad pero no hay datos suficientes para poder decir si es segura su administración o no. Debe ser una situación individualizada en cada caso».

En personas inmunodeprimidas, ha señalado que, debido al tipo de vacuna que es, de plataforma ARNm, «no se espera que tengan problemas de seguridad». «Lo que no se sabe seguro es si va a tener la misma eficacia». «En estas personas la respuesta inmune suele estar deprimida. Esto es algo que tiene que aclararse en los próximos meses», ha remachado.

Lamas también ha recordado que «en algunos casos» durante el ensayo clínico se ha producido síndrome vasovagal, es decir, una bajada de tensión por situación de estrés, que resulta «relativamente habitual» en los pinchazos para sacar sangre o administrar un medicamento. «Por lo que recomendamos que a estas personas la administración se haga donde puedan estar sentados o recostados», ha concluido.