Sánchez avisa de que endurecerá aún más el plan de Navidad si es necesario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar la evolución de la pandemia del coronavirus en España tras dos meses de la aprobación del decreto de Estado de Alarma y a las puertas de la Navidad. Sánchez ha reconocido que «si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa dura de que el Gobierno lo pedirá a las comunidades autónomas. No tiremos todo por la borda, no abramos la puerta a una tercera ola».

El presidente ha asegurado que el país lleva cinco semanas reduciendo la incidencia, pese a que en los últimos días «hay un preocupante aumento de casos» en algunas comunidades autónomas y ha dicho que España, en comparación con otros país, tiene unos buenos datos, aunque «nadie está libre del repunte».

Sobre el estado de alarma, que centra el inicio de su comparecencia, Sánchez ha dicho que «podemos afirmar que la herramienta funciona, está salvando vidas, empresas y empleo».

Sánchez ha dicho que nos acercamos a una tercera etapa esperanzadora, «el principio del fin, marcado por las vacunas». «Hemos sufrido mucho durante meses hasta llegar aquí», ha afirmado y ha recordado que a España le corresponde el 10% de las dosis de vacunas que está contratando Europa.

Plan de vacunación

Ha recordado el presidente del Gobierno que España, junto a Alemania, son los dos países que tienen ya preparado un plan de vacunación completo que garantiza que todos los grupos prioritarios tengan acceso a la vacuna. La primera etapa se vacunará los residentes y personal sanitarios e independientes no institucionalizados. Tras la segunda etapa de vacunación, a finales de mayo o junio, Sánchez ha asegurado que estarán cubiertos entre 15 y 20 millones de españoles. En la tercera etapa se irán cubriendo otros grupos de población.

En esta comparecencia prenavideña en el Congreso, Sánchez ha alertado: «Nos quedan por delante meses duros, determinantes. Disfrutemos de la Navidad en casa, salgamos sólo para lo imprescindible. Minimicemos los contactos. En estas Navidades se define si evitamos la tercera ola».

«España va a avanzar, como ha hecho en tantas ocasiones. Empezamos a ver la luz al final del túnel, el principio del fin de esta emergencia sanitaria. Vamos a salir adelante unidos, de la mano de nuestros socios europeo», ha concluido.