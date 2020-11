La RAE prepara un documento sobre «la importancia del español» como lengua

La Real Academia Española (RAE) está preparando un comunicado para defender «la importancia del español» como lengua, si bien fuentes de la institución consultadas por Europa Press han reiterado que no guarda relación con la reforma de la ley educativa, conocida como la 'Ley Celaá'.

«Es cierto que la RAE va a escribir un comunicado, pero no será sobre la ley objeto de debate estos días, sino sobre la importancia del español como lengua», han señalado estas mismas fuentes, aplazando hasta el próximo jueves 18 de noviembre la publicación del documento.

De hecho, el contenido del comunicado «no existe porque aún no se ha elaborado» y, una vez se conozca su redacción, será sometido a votación en el habitual pleno de los jueves con todos los académicos.

La nueva Ley de Educación, la conocida como 'Ley Celaá', va a ser debatida por el pleno del Congreso, donde el dictamen de la ponencia deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados) para continuar su tramitación en el Senado.

Otra institución como el Cervantes sí se ha pronunciado al respecto de esta ley, a través de su director, Luis García Montero, durante una comparecencia en el Congreso recogida por Europa Press. Así, el pasado miércoles 4 de noviembre García Montero se mostraba «convencido» de que la reforma de la Ley educativa --la denominada 'Ley Celaá'- «favorecerá la integración y el bilingüismo más que perseguir el español».

«No me corresponde a mí entrar en la polémica de la Ley debatida en educación, pero estoy convencido de que será siempre una ley que favorezca la integración y el bilingüismo más que una ley que persiga el español. Mi experiencia no es esa», señaló entonces el director del Cervantes.

García Montero respondía así a distintos diputados que planteaban en la comisión la situación del bilingüismo en España y la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

«Debemos aprender que es un deber democrático que las sociedades respeten las lenguas maternas. No entiendo muy bien estas luchas entre catalán y español o entre el vasco y el español, porque tenemos experiencia de convivencia y no hay que alarmarse: el español no está en peligro. Somos la segunda lengua en el mundo», indicó.

«No hay que olvidar esa importancia del español en el mundo, que además enriquece la extensión del gallego, el catalán o el euskera como lenguas que conviven con el español en España», reiteraba el director del Cervantes, quien además recordaba cómo la Unión Europea ha puesto de relieve la necesidad de «aprender a vivir con la convivencia».

«La UE apostó por mantener la variedad lingüística y ya se hablan más de 200 lenguas. La variedad lingüística es maravillosa y las zonas bilingües se equivocarían mucho renunciando a su bilingüismo por que una lengua quisiera enfrentarse a la otra», lamentó entonces en el Congreso.