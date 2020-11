Tensión en el careo entre Fernández Díaz y Francisco Martínez

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez, han iniciado el careo al que les ha enfrentado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón manteniendo sus versiones sobre lo que sabían cada uno de ellos de la 'Kitchen', operación parapolicial que se sufragó con fondos reservados para sustraer documentación sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el encuentro ha comenzado con cierta tensión, pues cada uno de ellos están ratificando ante el titular del Juzgado Central número 6 las versiones que ya manifestaron el pasado mes de octubre en sus declaraciones como investigados en la pieza 'Kitchen' que se investiga en el marco del caso 'Tándem'.

En este sentido, se están contradiciendo sobre los mensajes que el ex secretario de Estado de Seguridad protocolarizó ante notario, entre ellos, el que supuestamente Fernández Díaz le encargaba obtener información sobre el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente policial para la operación 'Kitchen'. No obstante, el exministro del Interior mantiente que él no envió ningún tipo de mensaje relacionado con este operativo y sostiene que éstos han sido manipulados.

El juez instructor ha citado este viernes a ambos ex altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar que lleguen a un acuerdo sobre lo que relataron acerca de los mensajes registrados ante notario en los que supuestamente el ministro solicitó a su 'número dos' que recabase información sobre cuestiones relacionadas con los delitos que se imputaban al extesorero del PP.

Ambos han llegado a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez Manuel García Castellón, que les ha citado para enfrentar las versiones que manifestaron durante sus declaraciones como investigados sobre su conocimiento de la operación 'Kitchen'.

El coche del exministro del Interior, que ha llegado acompañado de su abogado, Jesús Mandri, ha parado en la calle Génova, esquina con la Audiencia Nacional; mientras que el ex secretario de Estado de Seguridad, también juntos con sus letrados, desde la Plaza de la Villa de París.

Martínez ha intentado entrar por el acceso a la Audiencia Nacional que se encuentra en dicha plaza, si bien el personal de seguridad le ha indicado que la vista se celebrará en el edificio principal, por lo que ha tenido que rectificar su camino y pasar por delante de las cámaras de televisión que esperaban la llegada de los dos ex altos cargos del Ministerio del Interior.

Tanto el que fuera ministro en el primer Gobierno de Mariano Rajoy como el ex secretario de Estado de Seguridad, comparecen como investigados en esta pieza separada del caso Tándem, en la que se investiga la operación parapolicial que se orquestó a cuenta de los fondos reservados para presuntamente conseguir documentación comprometedora para el PP y que tenía en su poder el extesorero del partido Luis Bárcenas.

Dado que sus declaraciones previas ante el juez, del mes de octubre, no coincidían, ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, con el careo tratará de que lleguen a una única versión de lo que relataron.

De hecho, en su auto el juez explicaba que Martínez reconoció haber protocolizado por medio de notario los dos mensajes que se envió con Fernández Díaz y que obran en la causa. En su declaración dijo que uno reflejaba el encargo del ministro relacionado con el confidente y chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y que el otro tenía relación con una petición del ministro, que quería que recabase información sobre cuestiones relacionadas con los delitos que se imputaban al extesorero del PP.

Para obtener esa información, dijo Martínez, el ministro le dio un contacto del CNI, y tras hablar con el director de los servicios de inteligencia supo que esa información no la manejaban. Ante el juez García-Castellón, el que fuera secretario de Estado de Seguridad afirmó que elevó esos mensajes al acta notarial porque quería poner de manifiesto cuál era su labor.