Vicente Vallés 'desmonta' la versión del Gobierno sobre el IVA de las mascarillas

El periodista Vicente Vallés ha asegurado este miércoles en el informativo de Antena 3 que el Gobierno no bajó el IVA de las mascarillas pese a contar desde hace meses con el visto bueno de la Comisión Europea. La portavoz María Jesús Montero, así como otros miembros del Gobierno, han mantenido en los últimos días que la rebaja no se iba a producir hasta que no les llegara esa autorización y que, según Montero, se recibió el martes por la tarde.

Vallés recuerda que varios países europeos ya habían bajado el IVA de las mascarillas y que el Gobierno se escudaba en que no tenía esa autorización. No obstante, este miércoles Montero anunció la rebaja en el Congreso, «una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito que no actuará con un procedimiento de infracción por bajarlo, aseguró la ministra y portavoz.

Una vez más, Vicente Vallés desmonta las mentiras del Gobierno en menos de dos minutos y con un simple relato de los hechos. Hoy, sobre el IVA de las mascarillas? pic.twitter.com/mYqeYiIiJE ? David Martínez (@davidmartinezg) November 11, 2020

El periodista confirma que el Gobierno recibió esa carta desde Bruselas, pero que en ningún caso se trataba de una autorización nueva, era un recordatorio. Vallés recuerda que hace seis meses, la UE permitió no sólo rebajar el IVA de las mascarillas. En este punto muestra el documento que lo valida desde el 5 de mayo y que ha permitido a otros países rebajarlo.