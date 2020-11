Maroto vende Canarias como «el único destino seguro» para el turista europeo

España va a promocionar desde esta semana a Canarias en cinco países como «el único destino seguro» para el turista europeo este invierno, en «un momento complicado» en el que otras zonas atraviesan dificultades debido a la pandemia, ha anunciado la ministra de Turismo, Reyes Maroto.

«Canarias es un destino seguro y está lista para recibir a los turistas» gracias a sus buenos indicadores epidemiológicos, ha dicho la ministra, en referencia a la situación de la que disfrutan en este momento la islas, con una tasa de incidencia de la COVID de 82 casos por 100.000 habitantes, que contrasta con los 443 de Reino Unido, los 268 de Alemania, los 908 de Francia o los 350 de Suecia.

Con la intención de reactivar la actividad turística del archipiélago, Turespaña pone en marcha la promoción «Back to the Canary Islands, back to Spain», que pretende dinamizar la demanda de viajes a las islas en esta temporada invernal en los principales mercados emisores, ha indicado su director general, Miguel Sanz Castedo.

Debido al coronavirus, otros destinos turísticos competidores como los del Caribe y el sudeste asiático están cerrados y Canarias quiere atraer a aquellos visitantes que deseen viajar a un lugar seguro, ha destacado Sanz Castedo durante la presentación de la campaña.

Esta promoción internacional de Canarias se desarrollará en Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia Irlanda y espera llegar a 6,3 millones de personas, principalmente a través de redes sociales, aunque también se difundirá en medios digitales y plataformas de vídeo.

La campaña se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno de Canarias, tiene un presupuesto de 500.000 euros durante 2020, ampliables a 2021 en función de cómo se desarrolle y de la evolución de la pandemia, y se prolongará durante seis semanas.

Cuenta con cuatro bloques promocionales: sol y playa relax, sol y playa deporte, naturaleza y estilo de vida.

«Canarias es una marca reconocida en el mercado internacional y ofrece una situación segura», por lo que se busca recordar a los turistas que pueden viajar al archipiélago y «salvar la temporada turística de invierno», ha manifestado el director general de Turespaña.

Sanz Castedo ha reconocido que «la intención de viajar en este momento no es alta» como consecuencia del coronavirus y de que las reservas de viajes se hacen en el último momento debido a las restricciones a la movilidad; sin embargo, también ha recordado que cuando Reino Unido y Alemania sacaron a Canarias de su lista de destinos con riesgo de contagio, la demanda de viajes se multiplicó.

Por ello, ha añadido, se quiere preparar ya el terreno para el momento en que la pandemia mejore en los países europeos y grandes emisores históricos de turistas, como el Reino Unido, levanten las restricciones a los viajes que ahora mantienen.

La ministra ha insistido en el compromiso del Estado con el sector turístico canario, como demuestran, por ejemplo, los 5,5 millones de euros aprobados recientemente para el Plan de Biosfera de La Palma y el Plan de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Asimismo, hace pocas semanas se aprobó un protocolo para establecer corredores turísticos con los principales países emisores de turistas a las islas y se incluido diversas iniciativas para impulsar el sector turístico en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Estos incluyen 100 millones de euros para Canarias en los próximos tres años y 3.400 millones para toda España destinados al sector turístico, a los que se unirán otros fondos provenientes de los Ministerios de Transportes y Transición Ecológica, con el fin de lograr «un modelo turístico más resiliente y con más valor».