Los test ahorrarían miles de millones de los ERTE, según la Mesa del Turismo

La inversión en test realizados a los turistas en los aeropuertos de origen y de salida supondría una partida «nimia» en comparación con el ahorro directo que obtendría el Estado de la reactivación del sector turístico y la desafectación de miles de trabajadores de los ERTE, según la Mesa del Turismo.

Su presidente, Juan Molas, ha abogado este miércoles, en una rueda de prensa celebrada al término del pleno de la asociación, por la implantación «inmediata» de corredores aéreos seguros y la realización de dichos test como la estrategia más acertada para reactivar la llegada de turistas a España a partir de abril de 2021.

Ante las «devastadoras» previsiones de cierre de ejercicio de 135.000 millones de pérdidas para el sector turístico, ve limitadas sus opciones de recomponerse «mínimamente» a la habilitación de corredores aéreos.

Molas ha precisado que si el país se reactiva a partir del 1 de abril, por poner una fecha, para salvar la primavera y el verano (si aparece la vacuna ojalá lo antes posible) y vienen 50 millones de turistas, los test, a 10 euros por persona tanto en el aeropuerto de origen como en el de regreso, costarían 1.000 millones.

Entre lo que lleva el Estado gastado en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y lo que queda aún, suman 23.000 millones de euros, por lo que Molas se ha preguntado «si no valdría la pena invertir en test y sacar a miles de millones de trabajadores del paro».

Hay países donde los test ya están funcionando, ha indicado Molas, para quien, en España, ha habido una lentitud de decisión y falta de iniciativa y de capacidad y, al final, «uno tiene que pensar que es falta incluso de voluntad política».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamandi, que asistió al pleno como invitado, ha matizado que esos 1.000 millones no lo va a pagar el Estado porque, en estos momentos, existe en España la tasa turística que no se está cobrando y que no se ha quitado, por lo que se puede destinar en esos test. Además, a su juicio, un coste de entre 6-10 euros en test no es la barrera para que nadie decida no venir a España.

Molas ha abogado, asimismo, a que todas las comunidades autónomas tomen las mismas decisiones respecto a las medidas anticovid porque «no puede ser que vivamos en una situación de incertidumbre como la actual, sobre todo porque estamos trasladando una imagen de falta de coordinación».

Garamandi ha animado a la población a descargarse el radar covid, con el que, en su opinión, el Ministerio de Economía ha hecho un buen trabajo y, pero que, de momento, poca gente se ha dado de alta.

A su juicio, contar con este radar, que todas las compañías de telefonía tienen excluido del cobro de datos, permitiría hacer los test de una forma eficaz y eficiente, y ha defendido que las farmacias son centros perfectamente válidos para hacerlos.

Molas ha puntualizado que el radar covid es muy importante, pero, primero, todas las comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo y, segundo, se necesita el cien por cien de garantía wifi en todo el territorio español, para lo que ha pedido el compromiso del Gobierno, así como para el 75 % de 5G antes de finalizar 2021.

Junto a la creación prioritaria de corredores aéreos, la Mesa del Turismo mantiene reivindicaciones como la ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio de 2021, la reducción del IVA turístico al 7 % hasta 2022 y determinadas bonificaciones o exenciones en los impuestos recaudados por las comunidades autónomas y municipios, entre otras.