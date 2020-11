La OMS prevé que unas 8.000 personas mueran de COVID en España antes de Navidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que en España mueran unas 8.000 personas de COVID-19 antes de Navidad. En este sentido, ha advertido que el coronavirus será más duro en octubre y noviembre y aumentará la mortalidad.

El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Joan Carles March, explica que algunos de los motivos por los que la OMS realiza estas duras previsiones son porque «el virus es un maestro del engaño y un asesino a la fuga». En relación a esto último, explica que «la cantidad del virus en nuestro cuerpo alcanza su máximo el día antes de que empecemos a enfermar y pasa una semana antes de que la COVID evolucione de tal manera que el infectado necesite tratamiento hospitalario».

Además, añade que nuestros cuerpos no están preparados. «Este coronavirus es nuevo, por lo que no hay inmunidad previa. Nuestros cuerpos no están preparados y su aparición es un gran shock para el sistema inmunológico».

Otro de los motivos que señala March son que «la respuesta inmunológica de los mayores es difícil», así como que «afecta de manera inesperada a todo el cuerpo. A pesar de que empieza como una enfermedad pulmonar, puede acabar afectando a todo el cuerpo».