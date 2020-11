Puig anuncia la prórroga del cierre perimetral de la Comunidad Valenciana una semana más

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes la prórroga del cierre perimetral de la Comunidad Valenciana durante una semana más, a partir de este viernes, como consecuencia de la evolución de la pandemia de coronavirus y en el marco de las medidas que se están adoptando para frenar su expansión.

Así lo ha indicado en Orihuela (Alicante), donde Puig ha visitado la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Segura. Desde el viernes pasado a las 12.00 horas está prohibida la entrada y salida de la Comunitat Valenciana, excepto por motivos justificados. El cierre perimetral se decretó por el plazo de siete días naturales y ahora se ampliará a otra semana más.

«Con total franqueza y normalidad, la idea es que se permanezca en esta situación como mínimo una semana más porque es una medida que no afecta excesivamente a la economía», ha indicado Puig, al igual que tampoco tiene «un efecto importante añadido» para la economía la restricción a la movilidad nocturna acordada en la autonomía, entre las 0.00 y las 6.00 horas, según ha subrayado.

«Esta medida de restricción nocturna la tenemos prevista hasta el 9 de diciembre y en esta primera etapa lo que está claro es que solo podemos apelar a mayor corresponsabilidad y al cumplimiento de las normas que dictan las autoridades sanitarias», ha manifestado el jefe del Consell.

Puig ha señalado que, «en términos generales», la situación de la pandemia de la Comunitat Valenciana es «muy complicada» y que las medidas «están en desarrollo», por lo que cuando terminen «se evaluarán y se tomarán si es necesario otras» o se levantarán restricciones si es posible». También ha avanzado que en la Vega Baja se ha registrado en los últimos días «una especie de estabilización, y eso es una esperanza», ha añadido.

Preguntado por si, de no mejorar los datos, se plantea el Consell establecer el confinamiento, ha recalcado que la Comunitat Valenciana no está «en esa situación». «Nos gustaría que no llegara nunca el tener que evaluar esa situación, pero la salud estará siempre por encima de cualquier otra cuestión».

Puig ha explicado que «no estamos en una situación de estrés hospitalario», aunque hay «dificultades en algunos hospitales en concreto», pero «hay que prevenir para que no estemos en esa situación». «Desde luego, continuaremos estableciendo todos los mecanismos de infraestructuras y de apoyo que sean necesarios».

En este punto, ha resaltado el «respaldo fundamental del personal sanitario y sociosanitario», ha destacado la contratación de 10.000 profesionales sanitarios y la disposición de los tres hospitales de campaña. Ha reconocido y agradecido el «sobreesfuerzo» de los sanitarios.

Sobre la celebración de fiestas de halloween a pesar de las restricciones y si preocupan las próximas festividades, Ximo Puig ha remarcado que «hay un ejercicio de contención muy importante por parte de la población» y «un seguimiento masivo de la restricción de movilidad nocturna», como también un «seguimiento muy mayoritario» de la normativa respecto a reuniones sociales de un máximo de seis personas».

«Pero es cierto que hay algunas personas que ponen en peligro la salud de los demás, no solo la propia, y por eso las fuerzas de seguridad están actuando y van a continuar actuando y, desde luego cada fin de semana y cada momento que haya fiestas de estas características se continuará actuando», ha agregado.

Así, ha explicado que el gobierno valenciano irá «evaluando cómo van funcionando las medidas» y que «hay algunas medidas concretas que se pueden tomar». Ha señalado la necesidad de «limitar la acción festiva porque desgraciadamente en estos momentos no podemos hacer aquello que forma parte de nuestra manera de ser y que está bien».

«No se trata de hacer un discurso moralista pero la realidad es que en estos momentos no podemos hacer aquello que nos identifica y que forma parte de nuestra manera de entender la vida», ha insistido, antes de apelar a la responsabilidad y poner como ejemplo el brote que ocurrió en el Colegio Mayor Galileo Galilei de València, que llevó a la suspensión de clases en la UPV: «Si alguien toma una decisión irresponsable después hay muchas personas que son afectadas».

El president'ha subrayado la «voluntad común de todas las administraciones» de superar la pandemia y que ese «esfuerzo común cuenta con la corresponsabilidad de los ciudadanos». Así, ha puesto en valor que en la Comunitat «se está evidenciando la buena voluntad» y «actitud positiva de la ciudadanía».

Puig ha insistido en que vencer al coronavirus es «muy complicado» porque «hay muchas incertidumbres aún» sobre la enfermedad. «Por tanto, tenemos que gobernar esta situación desde la humildad y sabiendo que hay que tomar medidas de acuerdo con lo que sucede y en cada momento». Ha señalado que hay que estar «lo más razonables y equilibrados y lo más serenos a la hora de tomar decisiones».

Asimismo, a preguntas de los medios, ha tachado de «extraordinariamente lamentable» la organización de protestas contra las medidas de restricción en varios puntos de la Comunitat Valenciana y ciudades de España. «No representan a nadie, solo a una parte marginal de una sociedad que es madura, democrática y avanzada y que está respondiendo de una manera admirable», ha subrayado.

Puig ha puesto el foco en que la pandemia está afectando a todo el mundo, «incluso países que nosotros pensábamos que eran referencia», como Austria y Portugal, donde el «nivel de incidencia era muy bajo y ahora es muy alto».

«Las incertidumbres alrededor del comportamiento de la pandemia son muy grandes pero sí que hay alguna certeza: que la distancia física, la mascarilla, la ventilación, que la higiene son absolutamente imprescindibles y, por tanto, intentar hacer partidismo, hacer ruptura del sistema de esta cuestión, es simplemente una profunda indecencia», ha zanjado.