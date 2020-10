Casado confirma la abstención del PP a la prórroga del estado de alarma

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha intervenido en el Congreso de los Diputados, donde se debate este jueves la propuesta del Gobierno de prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Tras el mensaje directo del ministro Salvador Illa al PP, Casado ha subido a la tribuna del Congreso para confirmar que su partido se abstendrá en la votación.

El líder del PP ha arrancado reconociendo que «no tenía previsto intervenir. Pero quiero hacer tres reflexiones básicas. Señor ministro de Sanidad, qué envidia observar a la canciller Merkel y Macron dirigiéndose ayer a la nación para decir que lideran la respuesta a la pandemia. Dice que la eficacia ha sido contrastada. ¿Es para usted eficacia 60.000 muertos que el Gobierno no reconoce?».

El PP ya dejó claro este miércoles que no daría apoyo al Gobierno, incluso después de la nueva oferta lanzada por el presidente, Pedro Sánchez. «Un poco de respeto, más protección y un poquito más de humildad. Contraponer la salud y la economía es como contraponer respirar o comer. Por eso hoy nos vamos a abstener, para no dejar sin un mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que ahora necesitan hacer confinamientos perimetrales. Ojalá hubieran tenido rastreadores, refuerzo en atención primaria o un pool de material. No podemos admitir que hay que hacer lo mismo de la primera ola. En cuanto al marco jurídico, hasta la propia ley orgánica del estado de alarma dice que es algo excepcional».

Pablo Casado ha concluido lamentando que Sánchez no estuviera presente en el Congreso y ha reprochado al Ejetivo: «Les gusta gobernar sin control judicial, como quieren porque gobiernan muy mal. La eficacia se ha visto en el número de contagiados en esta pandemia. Lamento que hoy no esté el señor Sánchez dando la cara. Nosotros dejaremos que las comunidades hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro en la Comisión de Venecia», ha advertido.