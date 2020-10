Iglesias presume del «mayor grado de intervención pública» en alquileres de Europa

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este martes que el acuerdo alcanzado con el PSOE para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado supone «dejar atrás de forma definitiva la etapa neoliberal», e implica el desarrollo antes de tres meses de una nueva ley de vivienda estatal que tendrá «el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa».

Así lo ha afirmado durante el acto de presentación del anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que ha protagonizado en Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras cerrarse a última hora de este lunes el acuerdo entre los socios de la coalición para dar luz verde a la tramitación de las cuentas.

Entre los escollos que impedían sellar el pacto de los presupuestos figuraba precisamente la demanda de los de Iglesias de que se regulara ya el mercado de los alquileres.

Finalmente, aunque la cuestión ha quedado fuera del proyecto y se atenderá en la futura ley de vivienda, como quería el PSOE, se ha alcanzado el compromiso de que esta norma llegue al Consejo de Ministros antes de tres meses, y al Congreso, antes de cuatro.

«La política consiste en elegir a qué intereses se defiende. Este gobierno, tal y como nos habíamos comprometido en el programa que firmamos, va a tomar partido en favor de quienes viven de su salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda», ha garantizado, antes de insistir en que «la situación de emergencia» obligaba a acelerar el objetivo marcado de intervenir el mercado de la vivienda para regular los precios de los alquileres».

El líder de Unidas Podemos también ha destacado el acuerdo alcanzado para mejorar la cobertura y la prestación del Ingreso Mínimo Vital, otra de las cuestiones que los morados habían puesto como condición para cerrar los Presupuestos y que han llevado la negociación hasta el último minuto. Finalmente, se ha acordado mejorar el decreto ley que regula esta prestación a través de tres enmiendas que agilizan la entrega de esta ayuda y que amplía los beneficiarios.

«Este gobierno no lo hace todo bien. En lo que toca al Ingreso Mínimo Vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Muchas personas vulnerables han quedado fuera y se ha generado un cuello de botella en la administración que está provocando que esta prestación no llegue a todo el que lo necesita», ha admitido Iglesias.

El vicepresidente también ha celebrado que los Presupuestos suponen el «primer paso» para una futura reforma fiscal, con el aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y de tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, así como un 1% el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros.

«Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y los recortes en lo público, y pone a nuestra patria en al senda que marca el acuerdo histórico de Europa», ha destacado, antes de afirmar que también avanza en la recuperación de derechos laborales, en el refuerzo de los servicios públicos, la transición ecológica o la economía de los ciudadanos, entre otras cuestiones.

Asimismo, ha reconocido que ahora toca «remangarse y trabajar» para lograr el apoyo del resto de grupos y construir una «mayoría favorable» para sacar adelante las cuentas públicas.

A este respecto, ha defendido que «existe una mayoría plural» que está llamada a «transformar» España «en un sentido progresista», y que «va a volver a expresarse para hacer realidad el compromiso histórico» que representan, a su juicio, estos Presupuestos.

De este modo, no ha hecho referencia explícita a la mayoría de la investidura, ni a la necesidad de negociar las cuentas únicamente con esas fuerzas de izquierdas, sin contar con Ciudadanos, aunque sí ha dado a entender con sus palabras que esa sigue siendo la estrategia que defiende Unida Podemos para sacar adelante los Presupuestos.