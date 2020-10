Sanidad propone a las CCAA mantener la prohibición de fumar y el cierre del ocio nocturno

El borrador que propone Sanidad para controlar la expansión del coronavirus en los territorios más afectados contempla el cierre de los locales de apuestas y del interior de bares y restaurantes, así como una reducción del aforo de locales comerciales al 25 % o prohibir la salida de los ancianos que vivan en residencias.

El borrador deberá ser aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles y puede incluir variaciones con las propuestas de las comunidades autónomas, pero de hacerse efectivo, a día de hoy cinco comunidades estarían en el nivel de alerta extremo (el 4) y otras cuatro en el inmediatamente anterior, el nivel alto (3).

Las propuestas comunes para todos los casos de alerta son:

- Prohibición de fumar en la vía pública cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad.

- Fomento del teletrabajo.

- Parques y zonas al aire libre abiertas con medidas de prevención y protección individual adecuadas y prohibido el consumo de alcohol.

- Transporte público: en horas punta aumentar la frecuencia de horarios.

- Discotecas y locales de ocio nocturno cerrados.

_ En los centros educativos se aplica a guía de medidas de prevención elaborada para ellos, aunque en el nivel 3, Sanidad recomienda «valorar» la educación semipresencial «de manera individualizada para cada centro y aula».

Así, en función de los indicadores que tendría en cuenta el Ministerio de Sanidad para establecer el nivel máximo de alerta, que se basa en la combinación de datos del nivel de transmisión del virus y la utilización de los servicios asistenciales, se encuentran a día de hoy las comunidades de Madrid, Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja.

En el nivel 3, o nivel alto, estarían: Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia.

Sin embargo, el borrador de Sanidad subraya que «ningún indicador por sí sólo es capaz de dar una visión completa de la situación epidemiológica» y considera fundamental contextualizar esos indicadores en función del tamaño, territorio y las características de la población.

De mantenerse el texto de Sanidad, y con los indicadores de transmisión de la enfermedad y de ocupación de los hospitales actuales, esas nueve comunidades (Madrid, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia) estarían en los dos niveles de alerta más altos y a ellas les afectarían las restricciones más severas.

Restricciones contempladas en el nivel 3 de alerta

- Relaciones sociales: limitar al máximo los contactos sociales fuera del grupo de convivencia y en grupos no superiores a seis personas.

- Horario preferente para personas mayores de 70 años.

- Velatorios y entierros: máximo de 10 personas en espacios cerrados y de 15 en abiertos.

- Ceremonias como bodas: máximo de 10 personas en espacios cerrados y de 15 en abiertos y se prohíben banquetes y cócteles.

- Centros de culto: 30 % de aforo y prohibición de cantar.

- Establecimientos de restauración: aforo del 50 % en terrazas con dos metros de distancia y el interior cerrado.

- Salas de bingo, locales de apuestas, etc: cerrados.

- Residencias de mayores: suspender la salida de residentes y limitar las visitas.

- Centros de día: suspensión de la actividad.

- Locales comerciales: aforo del 25 %.

- Transporte colectivo: aforo del 30 % en autobuses, metro, tren y avión.

- Movilidad: se valorará la limitación de entradas y salidas del área territorial excepto por causas justificadas.

- Cultura, deporte y eventos: aforos del 25 % en bibliotecas, museos e instalaciones deportivas, suspensión de eventos deportivos no profesionales y cierre de centros de ocio juvenil.

- Piscinas, playas y esquí: acceso a playas sólo para pasear y estaciones de esquí cerradas.

- Hoteles y residencias: aforo el 25 % en zonas comunes.

- Capacidades de Salud Pública: refuerzo de al menos un 30 %.

Restricciones contempladas en el nivel 2 de alerta

- Relaciones sociales: grupos no superiores a seis personas y horario preferente para mayores de 70 años.

- Velatorios y entierros: máximo de 15 personas en espacios cerrados.

- Ceremonias como bodas: aforo del 30 % sin superar las 35 personas.

- Centros de culto: 50 % de aforo y prohibición de cantar.

- Establecimientos de restauración: aforo del 50 % en terrazas con dos metros de distancia y también del 50 % en el interior con distancia entre mesas de 1,5 metros.

- Salas de bingo, locales de apuestas, etc: aforo del 50 % con distancia de 1,5 metros entre sillas.

- Residencias de mayores: limitar las salidas de residentes y las visitas.

- Locales comerciales: aforo del 50 %.

- Transporte colectivo: aforo del 60 % en autobuses, metro, tren y avión.

- Cultura, deporte y eventos: aforos del 50 % en bibliotecas, museos y centros de ocio juvenil e instalaciones deportivas, eventos deportivos no profesionales sin público.

- Piscinas, playas y esquí: 50 % de aforo.

- Hoteles y residencias: aforo el 50 % en zonas comunes.

- Capacidades de Salud Pública: refuerzo de entre un 20 y un 30 %.

Restricciones contempladas en el nivel 1 de alerta

- Relaciones sociales: grupos no superiores a diez personas.

- Velatorios y entierros: máximo de 25 personas en espacios cerrados.

- Ceremonias como bodas: aforo del 50 % sin superar las 75 personas.

- Centros de culto: 50 % de aforo.

- Establecimientos de restauración: aforo del 75 % en terrazas con dos metros de distancia y también del 75 % en el interior con distancia entre mesas de 1,5 metros.

- Salas de bingo, locales de apuestas, etc: aforo del 75 % con distancia de 1,5 metros entre sillas.

- Residencias de mayores: limitar las salidas de residentes y las visitas.

- Locales comerciales: aforo del 75 %.

- Transporte colectivo: sin limitación de aforo.

- Cultura, deporte y eventos: aforos del 75 % en bibliotecas, museos y centros de ocio juvenil e instalaciones deportivas en interior.

- Piscinas, playas y esquí: 75 % de aforo.

- Hoteles y residencias: aforo el 75 % en zonas comunes.

¿Qué pasa en el nivel 4 de alerta?

- El borrador no contempla medidas concretas para este nivel, pero sí dice que además de las restricciones del nivel 3, se adoptarán «medidas excepcionales, tras una evaluación específica de la situación, que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento».