Sanidad pone en duda la bajada de contagios en Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha atribuido la bajada de los nuevos contagios en Madrid, que este lunes ha comunicado un desplome del 75 % en los casos positivos, al retraso en las notificaciones.

Madrid ha notificado este lunes 207 nuevos diagnosticados por covid en las últimas 24 horas, mientras que el pasado viernes informó de 814. La cifra total de infectados en la comunidad madrileña es de 247.575 , 6.616 más que el pasado 2 de octubre.

En la rueda de prensa para exponer la situación de la pandemia en España, Simón ha asegurado que es normal que se produzcan «mayores retrasos» a la hora de transmitir los datos epidemiológicos, cuando hay un incremento de la incidencia acumulada debido a la «presión sobre las personas» que tienen que hacer esas notificaciones.

Ha recordado que cuando había menos casos diarios, el tiempo de notificación era de 24 a 48 horas, si bien «esa precocidad» se ha ido reduciendo a medida que han aumentado los casos, y ha precisado que hay comunidades que mantienen ese retraso y otras que llegan hasta los 7 u 8 días, «no para el total de los casos pero sí para una parte de ellos».

En el caso de Madrid, Simón ha sido preguntado por la fiabilidad de sus datos después de que hoy haya informado de una incidencia acumulada de 586 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando el viernes era de 647.

En este sentido, Simón ha precisado que Madrid tiene el añadido del uso de los nuevos test de antígenos, que se empezaron a usar «hace 10-12 días» y «con más importancia» a finales de la semana pasada, y ha dicho que «al no estar bien adaptado el sistema de vigilancia, no están llegando todos los datos» con los resultados.

«Podría en algún momento tener algo que ver con esta bajada en la incidencia acumulada», ha advertido el experto, que ha adelantado que mañana en la reunión con el grupo COVID-19 lo valorarán con los responsables del sistema de notificación de la comunidad: «Esperemos que podamos aclarar la situación en breve».

Asimismo, Simón ha advertido que este descenso en el número de nuevos positivos por covid puede deberse a que haya sido fin de semana pues, ha dicho, «a medida que pasa la semana van incrementándose los datos»

«Lo ideal y lo que ojalá sea así es que haya un descenso en la incidencia acumulada real y que no sea un artefacto de notificación», ha aseverado. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido que de momento Madrid ha aplicado unas medidas contundentes que si no dan resultado habrá que incrementarlas y ha incidido en que el objetivo no es estabilizarse sino doblar la curva y llegar a unas incidencias «idealmente» de 50 casos por 100.000 habitantes.

Respecto a su relación con el consejero de Salud de Madrid tras los últimos rifirrafes a cuenta de las medidas restrictivas que adoptar en la comunidad, Illa ha dicho que le tiene la «máxima consideración» y que va a seguir «en contacto con él».