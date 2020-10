Sanidad da 48 horas a Madrid para cumplir con las nuevas restricciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid y ciudades de más de 100.000 habitantes con impacto de coronavirus. Las medidas serán de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas a partir de que se ha publicado en el BOE la orden ministerial.

«Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», señala el BOE, incluidas las que han rechazado las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta.

La Comunidad de Madrid ya anunció este miércoles que no acataba la orden y que estudiaba recurrir el acuerdo porque considera que no tiene validez jurídica al no haber sido tomada por consenso.