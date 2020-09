Madrid pide implicación «contundente» del Gobierno para controlar la pandemia

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que «se implique de forma contundente en el control de la epidemia en Madrid» pero no ha avanzado ninguna de las nuevas restricciones previstas por el Ejecutivo regional, que previsiblemente se darán a conocer este viernes.

«Es absolutamente imposible acabar con una epidemia de estas características solo desde un Gobierno regional», ha dicho en una comparecencia «online», convocada con menos de una hora de antelación y sin posibilidad de plantear preguntas, que ha tenido lugar tras una reunión con la Fundación España Activa.

Aguado ha reconocido que «la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos».

No obstante, ha asegurado, el Gobierno regional «no baja los brazos» porque, «aunque la situación esté empeorando, estamos a tiempo de poder controlar la curva si somos capaces todos de darnos una tregua política».

El vicepresidente regional madrileño se ha preguntado si «alguien piensa que una pandemia que es global se va a resolver únicamente con la voluntad de un Gobierno regional, sin que haya colaboración con otras administraciones, sin que la oposición ponga de su parte y sin que los ciudadanos pongan de su parte».

Ha considerado «necesario y urgente» que el Gobierno «se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid», como le ha trasladado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cuenta con su «total respaldo».

«No podemos delegar en exclusiva la responsabilidad de si salimos o no salimos de esta crisis en los ciudadanos, especialmente cuando las administraciones no somos capaces de sentarnos en una mesa y de aprobar un plan conjunto de acciones que traten de frenar la pandemia en la Comunidad de Madrid», lo que contribuirá a la contención del virus en toda España, ha explicado.

«Hasta que no nos sentemos, hasta que no bajemos las pistolas dialécticas, hasta que no salgamos de la crispación y de la búsqueda de culpables, no vamos a poder poner coto a esta segunda oleada del virus», ha sostenido Aguado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a todas las administraciones y a los ciudadanos para salir de esta crisis «unidos», al considerar que es la «única forma» de hacerlo.

El también portavoz del Ejecutivo madrileño tenía previsto comparecer este miércoles en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, pero la Comunidad de Madrid suspendió esta convocatoria después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, avanzara para este viernes el anuncio de medidas «más drásticas» para frenar el avance del coronavirus «en la línea de confinamientos selectivos» en las zonas con más incidencia.

El anuncio de Zapatero fue corregido posteriormente en una entrevista por el consejero de Justicia, Enrique López, que dijo que el Ejecutivo regional no tiene «instrumentos jurídicos para hacer confinamientos» y señaló que lo que están estudiando es la limitación de la movilidad en municipios y barrios.