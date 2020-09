Reacciones a la 'salvadora' acción de Toni Cantó en una playa

Toni Cantó a salvado, no a una ni a dos, si no a tres bañistas y sin el melón ese naranja que llevan los tal ni hostias, ahí, a pelo español.

Ahora todos, no sólo los que hayan sido socorristas, si no cualquier persona que haya ido a la playa un solo día, sabe que es una trola. pic.twitter.com/U6mNVC1PmM