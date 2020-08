Casado buscará con los consejeros autonómicos del PP un 'Plan B' educativo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que este miércoles se reunirá con los consejeros de Educación y de Sanidad de las comunidades gobernadas por su partido para buscar un 'Plan B' educativo a la falta de actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Casado ha criticado que el jefe del Ejecutivo se «parapete» en las competencias autonómicas para no asumir sus responsabilidades y, por ello, ha decidido poner en marcha, desde la oposición, planes alternativos en diferentes sectores, como el sanitario, el económico o el educativo. Y en el contexto de este último, ha señalado que se reunirá con los consejeros de las autonomías del PP.

«No entendemos como la Ministra de Educación ha esperado a tres días hábiles antes del inico del curso escolar», ha lamentado el líder 'popular', en referencia a la reunión sectorial que Celaá celebra este jueves con las comunidades autónomas para tratar la 'vuelta al cole'.

Según ha señalado, las competencias estén transferidas en su administración «pero no en su titularidad», por lo que, a su juicio, el Gobierno «sigue siendo el último responsable» en esta materia. «Si no, Celaá no habría podido traer al Congreso una reforma educativa», ha declarado, para insistir en que Sánchez «no se puede amparar en el burladero de las competencias» para tratar el incio del curso escolar.

Casado cree que los españoles ya no creen las palabras de Sánchez cuando asegura que la escuela empezará en un entorno seguro debido a su «falta de liderazgo». Unas críticas que, tal y como ha recordado el dirigente 'popular', le llegan ya desde el partido que es su socio en el Gobierno, en referencia al desencuentro que Unidas Podemos ha admitido con el Ejecutivo, por la «falta de liderazgo» de la responsable de Educación en esta pandemia.