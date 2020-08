Recogida de firmas para una vuelta al cole segura

Profesores y trabajadores de centros escolares han iniciado una campaña en Internet para recoger firmas por una vuelta al cole segura. La plataforma change.org se presenta como un altavoz para muchos docentes que reclaman más medidas y recursos para garantizar que la vuelta a las aulas en España sea mucho más segura de los prevén los planes de contención que se han elaborado desde los centros bajo las directrices de las comunidades autónomas.

Dados los datos epidemiológicos y de cara la inminente inicio del curso, aseguran que «este regreso a las aulas va a tener un impacto brutal. Primero, para la seguridad de todos (familias y profesores). Y segundo, para la conciliación. Básicamente, alumnos y profesores vamos a volver a las aulas sin unas mínimas condiciones de seguridad frente al COVID-19 que se le exige a cualquier establecimiento o centro de trabajo con todo lo que ello puede acarrear a la hora de evitar rebrotes, controlarlos y facilitar que los padres y madres pueden volver al trabajo en otoño».

La iniciativa busca el apoyo social para que «el gobierno central y los autonómicos bajen la ratio de alumnos por clase y contraten más profesores. No hay otra forma posible de mantener la distancia de seguridad en clase si no dividimos los grupos en diferentes espacios y se contrata más profesorado para atenderlos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se están comportando de manera tan irresponsable?»

«Con esta petición le pedimos a la Ministra de Educación, Isabel Celaá, que dote a las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para cumplir los requisitos que garanticen la seguridad en el regreso a las aulas. También le pedimos a las distintas Consejerías de Educación de las Autonomías que se comprometan a buscar espacios y recursos para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa ya que son ellas las que tienen las competencias en Educación. Cada administración tiene su papel y entre todas tienen que garantizar una vuelta al cole segura. Les pedimos que dejen de pasarse la pelota y que cada cual haga lo que está dentro de sus competencias para que volvamos a los centros con seguridad».