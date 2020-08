Fernando Simón advierte: «Que nadie se confunda, las cosas no van bien»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que el hecho de que se estén detectando muchos más casos de coronavirus no significa que no haya transmisión comunitaria y ha lanzado una advertencia: «Que nadie se confunda, las cosas no van bien».

En rueda de prensa para informar de los datos sobre la evolución de la pandemia, Simón ha admitido que es cierto que las características de los casos son diferentes, porque la edad media de los afectados ha bajado a los 35 años, y que no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero ha insistido en que «a medida que aumente la transmisión comunitaria» subirá el número de hospitalizados.

«Que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga, y ahora tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer», ha recalcado.