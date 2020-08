El Gobierno recomienda limitar las reuniones sociales de más de diez personas

Una de las recomendaciones en las que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho un mayor hincapié en el transcurso de la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud ha sido la de que no se junten más de diez personas de forma simultánea como normal general.

La limitación de las reuniones sociales de más de diez personas es considerada por el ministerio, y por extensión por la totalidad de comunidades autónomas, como una situación de riesgo en el actual contexto de incremento de casos de COVID-19, en el que deberían primar únicamente las relaciones con los grupos de convivencia estables.

Ya quedó clara esta percepción cuando hace unos días, en rueda de prensa, la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, apeló a la responsabilidad individual, resumida en la máxima de que «hay que verse menos y llamarse más». Sobre este límite, la propia presidenta del Govern, Francina Armengol, admitió que estaba encima de la mesa.

No obstante la declaración de Illa este viernes con respecto a este punto se trata solo de una recomendación: Sanidad no prohíbe la posibilidad de agruparse once o más personas, sin perjuicio de que una autonomía en particular decida tomar esta decisión, puesto que el máximo poder decisorio en la actual nueva normalidad reside precisamente en los gobiernos autonómicos.