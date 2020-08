Podemos, sobre la causa por la financiación del partido: «El juez hace cosas extrañas»

El secretario de Sociedad Civil de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Rafa Mayoral, ha denunciado este miércoles una «utilización política» de la causa que investiga la financiación del partido y considera que el juez, que también ha imputado a la formación 'morada' como persona jurídica, está haciendo «cosas extrañas». Así se ha pronunciado el dirigente de Podemos en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que se conociera que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado al partido como persona jurídica tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

«Ocurren cosas muy extrañas», ha censurado Raya Mayoral, quién considera que la declaración de Calvente no tiene «ni pies ni cabeza» y que sería motivo «de risa» si no fuera un procedimiento penal. Esta causa, según ha denunciado, afecta a «elementos básicos de la democracia» y avisa de que se trata de una maniobra para «disuadir» a la gente de que no haga política porque «los poderes fácticos van a ir a por ellos».

El dirigente de Podemos ha sostenido que esta causa, por la que también se ha imputado al secretario de comunicación y al tesorero del partido, está siendo «amplificada» porque, según ha dicho, existe un «interés político de fondo» con la moción de censura que registrará Vox en septiembre. «Necesita aderezo», ha dicho Mayoral en relación a esa moción de censura. En este sentido, el diputado de Podemos ha reprochado que a Vox no se le haya pedido una fianza para ejercer como acusación popular en este procedimiento y cree que la formación de Santiago Abascal se ha personado en esta causa para intentar echar de La Moncloa a Unidas Podemos.

«Viola las mínimas garantías procesales»

Con todo, Rafa Mayoral ha cargado contra el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, porque cree que no ha aportado ningún «indicio» en su declaración, sino que se tratan de «suposiciones que no se sostienen y que rallan el ridículo». Asimismo, ha censurado que las preguntas dirigidas por parte de la defensa y la Fiscalía a Calvente «hayan desaparecido» porque cree que son las pruebas que demostraban que las cosas que ha declarado ante el juez «no tienen ni pies ni cabeza».

El dirigente de Podemos también ha criticado que se cite a declarar en noviembre. «Es la guinda del pastel», ha añadido Rafa Mayoral, quien considera que esto forma parte de una «utilización política» para que se hable sobre este asunto. Por último, cree que la causa se resolverá «favorablemente» ante Podemos por los recursos que ha presentado la formación de Pablo Iglesias, y ha asegurado que su partido «cumplirá los mandatos legales» con todo lo que le requiera el juez.