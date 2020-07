Illa niega que se creara un comité de expertos al margen del equipo de Simón

Salvador Illa ha asegurado este jueves que «no se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad» para realizar los informes que avalaban el cambio de fase de cada comunidad autónoma y que él fue quien tomó estas decisiones a partir de los informes de los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

De esta forma ha contestado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la comisión correspondiente del Congreso, en la que varios grupos parlamentarios se han referido a la polémica sobre la existencia o no de un comité de expertos para los cambios de fase de las comunidades durante la pandemia.

El ministro ha aclarado que el Gobierno ha contado con los siguientes grupos de apoyo y trabajo: un comité científico, que se reunía semanalmente con el presidente y con él mismo; y un grupo multidisciplinar de expertos, que coordinó la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica para elaborar el plan de desescalada integrado por profesionales de distintas áreas.

«Y para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última, como no puede ser de otra manera en un Estado democrático, era del ministro de Sanidad», ha dicho Illa.

El ministra ha dicho que, a la hora de tomar las decisiones, se valía de los informes técnicos que le remitía la directora general de Salud Pública, quien recibía la información del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

Dichos informes estaban avalados por su responsable, Fernando Simón, y eran realizados por el grupo de técnicos del Ccaes, que, como ha remarcado, «son expertos en salud pública».

«El tiempo ha ido poniendo todo en su sitio», ha dicho Illa, que ha manifestado estar satisfecho de cómo funcionaron «las cosas», ya que se hicieron «bien y con criterios técnicos» y con el concepto de cogobernanza.

Y todo ello «en un contexto muy difícil», según ha señalado el ministro, quien ha considerado que se consiguió una desescalada «razonablemente correcta».

Illa ha asegurado que no ha mentido «jamás» en el Congreso de los Diputados y ha defendido el trabajo de Simón y su equipo, ante las críticas de varios diputados, como las de Concepción Gamarra, portavoz del PP.

Esta diputada ha hecho hincapié en que ese comité de expertos lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ratificó el ministro y también el director del Ccaes, Fernando Simón, el cual dijo que no daría los nombres para garantizar que tomaran las decisiones sin presiones.

La portavoz del PP ha recordado que su partido anunció que acudirían al Defensor del Pueblo, y la respuesta que esta institución ha recibido del Gobierno es que no existía dicho comité. «La pregunta es muy fácil: ¿había comité de expertos o no?», ha cuestionado Gamarra, que ha preguntado entonces quién ha tomado las decisiones, que en su opinión han sido políticas y no técnicas, lo que merece una explicación. «Simón no es el portavoz que este país necesita, causa incertidumbre un día sí y otro también», ha asegurado.

La dimisión de Fernando Simón ha sido reclamada también por el diputado del grupo mixto Sergio Sayas (UPN), quien ha acusado al ministro de decir cosas distintas sobre la existencia del comité en comparecencias anteriores, y también por Rocio De Meer, de Vox.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz también ha pedido su cese y ha preguntado al ministro: «¿Cuándo ha dicho la verdad o cuándo nos ha mentido (sobre el comité)?».