Cataluña endurece las restricciones en Lleida y el Segrià

El Govern decretó endurecer las restricciones en Lleida y siete municipios del Segrià, los más afectados por el virus, y disponer las primeras medidas restrictivas en los tres barrios de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con más casos positivos y donde empezaban a detectar transmisión comunitaria.

El Govern catalán aprobó a última hora del pasado lunes un decreto ley para imponer medidas restrictivas en ocho municipios del Segrià, comarca confinada perimetralmente desde el pasado día 4, que, aunque no suponen un confinamiento «estrictamente domiciliario» por obligación, sí recomienda no salir de casa si no es imprescindible

El decreto, que entró en vigor la pasada medianoche, es la respuesta del Govern a la jueza de Lleida que no validó la orden de Salud para confinar domiciliariamente a los 150.000 habitantes de los ocho municipios del Baix Segre, incluida Lleida ciudad, donde bares y restaurantes volverán a poder servir sólo comida y bebida para llevar y las tiendas tendrán que volver a atender con cita previa.

Primeras fases

«No tenemos que volver al confinamiento total, pero sí a las primeras fases de esa etapa de reapertura, en las que no podíamos ir a los bares, no podíamos ir a las terrazas, no nos podíamos encontrar con más de diez personas, no podíamos salir a hacer deporte colectivo», explicó la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

En estos municipios también se cierran al público piscinas, gimnasios, parques infantiles y equipamientos culturales –excepto bibliotecas y museos–.

Los hospitales de Lleida sumaron dos nuevos ingresos en las últimas horas y la cifra total de ingresados por la COVID ascendía a 110 pacientes.

Catalunya registró durante las últimas 24 horas 745 nuevos positivos de COVID-19, de los que 197 correspondían a la región sanitaria de Lleida, y de ellos 151 eran del Segrià.

La región sanitaria de Lleida concentraba el mayor número de nuevos contagios, con un incremento de 57 casos más que los registrados anteayer, mientras que la región sanitaria Metropolitana Sur, a la que pertenece L’Hospitalet de Llobregat, con 129 nuevos positivos, es la que más aumentó en número absoluto de contagios.

La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el conseller de Interior, Miquel Buch, anunciaron que, ante el aumento de casos en los barrios de La Torrassa, La Florida y Collblanc, 300 en los últimos 7 días, decidieron comenzar a aplicar medidas restrictivas, que inicialmente durarán 14 días, empezando por recomendar no salir de casa si no es para ir a trabajar, comprar cosas básicas o hacer gestiones imprescindibles.