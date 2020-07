El Gobierno vasco impone el uso obligatorio de la mascarilla en zonas exteriores de Ordizia

El Gobierno vasco ha decretado el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento y en todos los espacios públicos de Ordizia, incluidas las calles y zonas exteriores, ante el foco de coronavirus detectado en esta localidad guipuzcoana, en el que se han registrado 48 contagios hasta la fecha.

El establecimiento de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que hasta ahora solo era obligatoria en espacios cerrados y cuando no se garantizara el espacio mínimo de seguridad de un metro y medio, se limita en estos momentos al municipio de Ordizia, aunque la consejera de Salud, Nekane Murga, no ha descartado que pueda extenderse a otras localidades si se considera necesario.

Esta medida, cuyo incumplimiento acarreará la imposición de sanciones, se añade a las restricciones establecidas para los establecimientos de hostelería de la localidad, que a partir de ahora no podrán superar el 50 % de su aforo en el interior del local y en los que no se podrá consumir en barra.

Murga ha afirmado, en una rueda de prensa en Vitoria, que el Gobierno Vasco no considera necesario -al menos en este momento- la adopción de medidas más drásticas, como el confinamiento de la localidad de Ordizia. En todo caso, en un plazo de ocho días se revisará el resultado de las decisiones adoptadas ante el foco de coronavirus en esta localidad, con el fin de analizar su eficacia y determinar si es necesario modificarlas o extenderlas a otras zonas.

Las medidas preventivas decretadas para contener el foco de Ordizia se recogen en una orden aprobada este miércoles por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en la que se establece que la mascarilla deberá utilizarse en este municipio en todo momento y en cualquier espacio público, tanto exterior como en espacios cerrados de uso público.

Además, en los establecimientos de hostelería no se podrá superar el 50 % del aforo para consumo en el interior del local, no se permitirá el consumo en barra y los clientes deberán permanecer sentados. En las terrazas al aire libre, se deberá guardar una distancia de 1,5 metros entre mesas y personas no convivientes.

Los establecimientos y servicios de hostelería, restauración, 'txokos' y sociedades gastronómicas deberán cerrar antes de las 23:30 horas. Además, se prohíbe toda actividad en lonjas juveniles y locales de características similares. Asimismo, se suspende la celebración de fiestas, verbenas y cualquier otro evento popular. Todas estas restricciones afectan únicamente a Ordizia, dado que por el momento no se ha estimado necesario extenderlas a otras localidades de la zona.

El Departamento de Salud y Osakidetza han realizado desde este pasado lunes de 1.732 pruebas PCR en el marco de las tareas de vigilancia que están llevando a cabo en esta zona. Hasta el momento se conocen los resultados de 1.692 de estas pruebas, en las que se han detectado 28 positivos.

No obstante, Murga ha informado de que el total de contagios vinculados a este foco se eleva a 48, dado que una veintena de positivos que se habían registrado en días anteriores, pero en los que no se había hallado vinculación alguna con el brote de Ordizia, han podido ser relacionados posteriormente con este foco.

La consejera ha dado por hecho que la cifra de positivos se incrementará en las próximas horas, puesto que este miércoles se realizarán otras 350 pruebas PCR y aún están pendientes los resultados de algunos test. La consejera de Salud ha asegurado que Osakidetza está reaccionando con «eficacia» ante este foco, en el que se está procediendo a un aislamiento y detección «precoz» que puede resultar «clave» para evitar una mayor «transmisión comunitaria».

De todas formas, ha advertido de que «no podemos relajarnos». «De las decisiones que adoptemos y de la actitud de las personas implicadas, dependerá no tener que tomar en el futuro medidas más drásticas», ha manifestado. En este sentido, ha subrayado que es necesario que haya un mayor uso de la mascarilla en toda Euskadi, y ha insistido -además- en mantener una distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio como mínimo.

Murga también se ha referido al impacto que puede tener el foco de coronavirus de Ordizia en las elecciones autonómicas previstas para este próximo domingo. En el caso de las medidas preventivas recogidas en la orden aprobada este martes, ha considerado que no cree que vayan a repercutir «directamente» en la jornada electoral, puesto que el uso de la mascarilla ya era obligatorio en espacios interiores de uso público, como los colegios electorales.

Respecto al temor a que, debido al número de personas contagiadas, haya dificultades para reunir a las personas necesarias para formar las 45 mesas electorales de la localidad, Murga ha explicado que no todos 48 contagios relacionados con este foro corresponden a personas domiciliadas en Ordizia. De hecho, ha cifrado en un 50 o en un 60 % el número de personas contagiadas en este foco que están empadronadas en dicha localidad.

La consejera ha indicado que no es un número de personas «tan elevado» como para que, en principio, pueda hacer peligrar la confirmación de las mesas electorales para la jornada de este próximo domingo. Murga ha subrayado que esta crisis sanitaria ha planteado una situación «excepcional» con la que es necesario «convivir» garantizando la debida seguridad, con medidas como el uso de la mascarilla o el mantenimiento de la distancia interpersonal. «Es lo que hemos hecho para estas elecciones», ha manifestado.

Por otra parte, ha recordado que el Gobierno Vasco tiene habilitado un hotel en Bizkaia para acoger a personas contagiadas que tienen problemas para poder cumplir con las condiciones de aislamiento en sus propios domicilios. Murga ha explicado que, al igual que se hace con cualquier otro ciudadano en esta situación, las personas infectadas en el foco de Ordizia que así lo requieran serán trasladadas a este hotel o -en caso de que sea necesario- a otro establecimiento similar.

Al margen de la situación de Ordizia, Murga ha expresado su «sorpresa» por los ocho contagios registrados en Álava en las últimas 24 horas, unos positivos que están siendo objeto de estudio para determinar su origen.

La consejera ha reconocido que le «preocupa» la posibilidad de que pueda surgir un nuevo foco en cualquier lugar de Euskadi, si bien ha afirmado que por ahora no se ha detectado ningún otro nuevo caso de «transmisión exterior» del virus que requiera de la adopción de «medidas especiales» como las decretadas para la localidad guipuzcoana.

En la jornada de este pasado martes se realizaron en toda Euskadi 5.027 pruebas (4.533 PCR y 494 test rápidos), en las que se detectaron 31 positivos por PCR (8 en Álava, 4 en Bizkaia y 19 en Gipuzkoa).

Los nuevos casos detectados este mares por test rápido son 44. Esta prueba mide la inmunidad adquirida o los anticuerpos generados por una persona y pueden indicar una infección pasada. Además, en el día de ayer se registraron 36 personas más libres de COVID-19 (con PCR negativo tras haber contraído días atrás la enfermedad), mientras que seis personas recibieron el alta hospitalaria.

Por otra parte, este martes se registraron dos nuevos fallecimientos en personas que habían tenido una PCR positiva en los últimos 60 días. Además, seis personas con COVID-19 o que han tenido la enfermedad permanecen en la UCI.