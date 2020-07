Uno de cada veinte españoles tiene anticuerpos de coronavirus

El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III han presentado este lunes las conclusiones del estudio nacional de seroprevalencia desarrollado en España ante la pandemia del coronavirus y que en su tercera oleada ha confirmado la misma prevalencia que en la ronda segunda; es decir, que un 5,2% de la población española tiene anticuerpos de Sars-CoV-2.

El secretario general del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco; la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, han comparecido en rueda de prensa para dar a conocer todos los datos.

La doctora Pollán ha avanzado los resultados de la tercera ronda del estudio, así como las conclusiones finales. En esta tercera ronda se ha consolidado algunas ideas ya avanzadas hace semanas. «Tenemos consolidada la primera ronda, y avanzada la ronda dos. No hemos encontrado diferencias por sexos, y parece que las diferencias por edad parecen atenuarse en la última ronda. El porcentaje de personas con anticuerpos es mayor en aquellos que han tenido síntomas, y especialmente en quienes refieren pérdida de olfato y gusto».

Por su parte, Raquel Yotti ha iniciado su intervención explicando que este estudio tiene características singulares, «es único a nivel mundial y así ha sido reconocido». La directora del Instituto de Salud Carlos III ha subrayado las fortalezas del estudio, que son, entre otras, la representatividad poblacional, alta tasa de participación y adherencia al estudio, el cálculo de anticuerpos en rangos de edad muy extremos, el uso simultaneo de dos tipos de test (test rápido y test de laboratorio con medidas más precisas) y la posibilidad de conocer información epidemiológica complementaria de gran utilidad para preparar las medidas que se tienen que tomar en los meses venideros.

La doctora Marina Pollán ha avanzado que una característica del estudio es que, al seguir a las personas en el tiempo, con tanta adherencia al estudio, «somos capaces de dar tasas de seroconversión. Las personas negativas en una ronda que han sido positivas en la siguiente son, de la primera a la segunda, el 0,9%, y entre la dos y la tres, un 0,7%. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos tardan en aparecer. Vemos el efecto que ha tenido el confinamiento, probablemente. Hay personas que de una ronda a otra los pierden, bueno, no se sabe si los pierden, pero no se detectan en una ronda posterior. Pasan de positivo a negativo un 7% de la primera a la segunda, y de un 14% de la primera a la tercera ronda». Asimismo ha aclarado que «no tener anticuerpos, o no poder detectarlos, no significa que esas personas no estén protegidas».