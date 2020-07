El Gobierno descarta una rebaja del IVA al turismo por la caída de la recaudación

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, descartó este miércoles una rebaja del IVA que grava a las actividades turísticas (actualmente situado en el 10%) para estimular la llegada de viajeros porque en estos momentos «hay dificultades por la sostenibilidad entre los ingresos y los gastos».

«Este Gobierno ha asumido un importante gasto para hacer frente al Covid y eso sin duda se tiene que compensar con ingresos que puedan sustentar ese equilibrio, no siempre fácil, entre los gastos y los ingresos», explicó la ministra durante su intervención en el foro 'Salvemos al Turismo', organizado por Hotusa y en el que participó el presidente ejecutivo de Europa Press, Asis Martín de Cabiedes.

«No está en los mejores momentos ahora la recaudación puesto que la economía se ha parado y por tanto muchos de los ingresos derivados de la actividad económica se han parado», explicó la ministra añadiendo que en estos momentos es difícil abordar cualquier rebaja fiscal por la debilidad de las cuentas públicas.

No obstante la ministra sí abrió la puerta a futuras ampliaciones de los ERTEs y de las líneas de avales del ICO para salvar al turismo que aún se verá muy afectado en los próximos meses.

Maroto explicó que el Gobierno está abierto a seguir trabajando «en el marco del diálogo social» para reforzar estas medidas y añadió que en el caso de que no se puedan seguir manteniendo los ERTEs por fuerza mayor se puede plantear que haga por causas productivas. «Siempre que sean ágiles para que no sea la burocracia la que haga que no sean efectivos teniendo en cuenta lo importantes que son», indicó.

Respecto a los créditos ICO la ministra insistió en que «no habrá ningún problema» en reforzar estas líneas si fuera necesario. «No tenemos un problema de liquidez en nuestro sistema financiero que está robusto y puede seguir financiando las líneas que pongamos a su disposición», indicó la ministra.

En este punto el presidente de Hotusa, Amancio López también presente en el evento, reiteró la necesidad de alargar tanto los ERTEs como los créditos como mínimo hasta marzo de 2021, o incluso «hasta cuando haga falta» ante la difícil situación que afrontará el sector durante los próximos meses.

Relanzamiento necesario

El Plan de Relanzamiento del Turismo desarrollado por el Ministerio dotado con 4.262 millones de euros engloba un amplio plan de ayudas para las empresas aunque desde el sector se considera insuficiente teniendo en cuenta la gran aportación (más del 14%) del sector al PIB nacional.

Desde el Gobierno se insiste en poner en valor el gran esfuerzo que han realizado por sostener el sector turístico, uno de los más afectados durante la pandemia. Así recordó que se han movilizado más de 15.000 millones de euros focalizados en el sector pensando en la reactivación del mismo tanto en el corto plazo así como en la modernización del modelo turístico más a medio y largo plazo.

Para Maroto lo más importante es que los recursos movilizados sean «efectivos» y cumplan el objetivo compartido de relanzamiento del sector, recuperando el dinamismo y la confianza. «La mejor política turística es recuperar la confianza en el destino y en el viaje», explicó la ministra.

«Dejemos tiempo para evaluar y ver el resultado de ese plan de impulso y según vaya pasando el tiempo veamos cuales son las necesidades que, como consecuencia de los datos que vayamos teniendo, necesitamos reforzar», indicó la ministra reiterando que es un «Plan País» donde todo el Gobierno ha volcado medidas.

«Evaluemos el plan, veamos si es efectivo y cuales son las nuevas medidas que en su caso en los próximos meses tenemos que complementar para seguir protegiendo y relanzando la actividad que en poco tiempo recuperará el dinamismo que el Covid nos ha arrebatado», explicó Maroto.

Apertura gradual y prudente

Durante el evento Maroto también puso en valor la importancia la apertura de fronteras de la UE a 15 países iniciada este miércoles y destacó que lo esencial es que «la apertura sea gradual y mantener los grados de prudencia».

Según la ministra, los parámetros para definir la lista de países han sido exclusivamente epidemiológicos y se revisarán en función de la evolución que determinen los organismos de control. «Los criterios epidemiológicos serán el marco para ir tomando las decisiones», indicó la ministra destacando que lo importante es reforzar el mensaje de confianza para los viajeros.