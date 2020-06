El Plan Renove se aprobará en la primera quincena de julio

El Plan Renove de incentivo a la renovación del parque automovilístico español a cambio de achatarrar un vehículo antiguo se aprobará en «próximos consejos de ministros» antes de la primera quincena de julio.

Así lo indicó este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, en la que indicó que este plan se autorizará en los próximos Consejos de Ministros, después de que inicialmente estaba previsto que se diera 'luz verde' este martes.

Esta aclaración de Montero se produce después de que el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, anunciase al sector, este lunes en la Mesa de Automoción, que el Consejo de Ministros de hoy aprobaría el Plan Renove, dotado con un presupuesto de 250 millones de euros.

«El orden del día del Consejo de Ministros no estaba cerrado, por lo que hay algún tema que se desplaza para el siguiente, es el caso del Renove, que se aprobará en los próximos consejos, no hay ninguna razón que no tenga que ver con el orden del día», aseguró Montero.

Además, recordó que el programa ha sido presentado y señaló que la industria tiene conocimiento de ello, al tiempo que resaltó que se está dando difusión para que los consumidores tengan presente esta iniciativa para la renovación del parque automovilístico.

«La elaboración hace que algunos temas caigan del orden del día y probablemente el Ministerio de Industria contaba con que fuera este martes. Da igual que sea el próximo o cualquiera de los días próximos ya, antes, por supuesto, de esta quincena del mes de julio», subrayó la ministra portavoz.

Ante este cambio de planes, el sector del automóvil ha mostrado su sorpresa, después del anuncio de Blanco en la Mesa de Automoción, en la que estuvieron presentes, además de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, representantes de las asociaciones Anfac, Faconauto, Sernauto, Ganvam, Aedive y Anesdor y de las centrales sindicales (CC.OO. UGT-FICA y USO), y la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El sector, que no oculta su decepción por la no aprobación del plan este martes, espera que se incluya en la agenda de uno de los próximos consejos de ministros para comenzar cuanto antes el proceso de reactivación y renovación del mercado.